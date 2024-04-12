台耀：CDMO採策略聯盟海外設點 加速歐美市場發展

國內原料藥大廠台耀化學今天在證交所舉辦業績說明會。台耀化學董事長程正禹表示，CDMO（醫藥品代工）將透過策略聯盟於海外設據點，最有興趣的市場為美國，未來將加速歐美市場發展。

程正禹說，轉投資公司台新藥眼科用藥在今年3月拿到美國FDA許可，但還未上市；若要在美國上市，必須有台灣藥證才能出口，預計今年第3季才會出貨。

台耀化學主力產品有原料藥、針劑代工服務，以及CDMO從原料藥到製劑的一站式服務。

CDMO方面，台耀將以策略聯盟方式建立海外據點，盼加速擴展歐美市場，多個產品和項目洽談執行中。程正禹指出，CDMO最有興趣的市場是美國，目前已與美國一家小型CDMO公司進行策略聯盟，其特色可做小量生產，需要GMP生產可到台耀，不排除未來有進一步合作。

台耀主管指出，歐美日原廠CMO（委外生產服務）案件，持續穩定生產出貨；另有新案討論中，多個專案進入生產確效或商業量產階段，期待今年可貢獻營收。

台耀2023年營收為新台幣43.6億元，成長15.7%；稅後純益為1.26億元，年減69.1%，因影響業外損益的轉投資台康生技股價下跌，造成業外評價損失約4.3億元，每股純益（EPS）為1.05元；今年第1季營收11.34億元，年增21.69%，為歷年同期新高。

觀察2023年產品成長率，營收占比最高的膽固醇磷酸鹽結合劑，營收年增22%，因去年年底擴廠，出貨將對應增加；產品營收占比居次是維他命D衍生物，營收年增15%，預期今年仍會成長；占比第3高為委託研發代工生產，不過年減12%，主要受客戶臨床實驗進程影響而延後。

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