台驊董事長顏益財涉內線交易 公司全力配合調查局調查
被稱為「航海王」的台驊國際投資控股（2636）董事長顏益財，驚傳涉入大聯大宣布收購台驊普通股利多公布前內線交易疑雲，今天台北地檢署指揮台北市調查處兵分10路搜索，並以被告身分約談顏益財等共9人。台驊今天表示，配合法務部調查局進行相關調查，對財務業務並無重大影響。
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