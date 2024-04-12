信義房屋MA計畫徵才 吸引多元科系求職者

邁入第三屆的信義房屋經營管理儲備幹部（MA）計畫，短短一個月超過600封履歷投遞，擁有海外學經歷背景人才約占三分之一，且近期場場爆滿的台大、清大、政大校園徵才說明會，顯示擁有高學歷的人才，對於不輸海外就業市場的待遇與福利充滿興趣。

信義房屋MA計畫並未限制科系，除了受到海外學經歷背景求職者青睞，更吸引歷史、哲學、藝術、分子醫學、腦神經科學等，來自多元科系的求職者，信義房屋秉持DEI（多元共融）的精神期待透過MA計畫，招募多元背景的人才，結合各自所學背景，成為信義房屋轉型的驅動力。

信義房屋MA計畫，是國內首見不動產業者針對幕僚單位推出儲備幹部培養計畫，提供保障月薪7萬元、年薪120萬元，依培訓期間專案表現，最高可達150萬元的優渥待遇；2年培訓期間，可依志願序輪調集團不同部門，還會協助考取不動產相關證照，更有機會赴日本、馬來西亞歷練。

在業務菁英職缺部分，信義房屋也積極招募質優新鮮人，提供6個月保障底薪5萬元，並率先業界首創「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道；180天全方位培訓及完善職涯發展方面，聘有專任講師群提供百堂系列課程，更深耕布局PropTech房產科技趨勢，提供多款AI數位工具輔助銷售，加速能力成長，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。

詳情均可上信義房屋人才招募網頁（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。

商品推薦