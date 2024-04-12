旅宿業盼開放移工 勞動部將再開專家會議

旅宿業是否開放聘請移工，交通部觀光署提出評估報告，勞動部今天表示，經過徵詢學者專家委員意見，預計4月底前召開第2次會議，更釐清報告內容。

為了解決旅宿業缺工問題，交通部觀光署擬向勞動部申請開放移工，但因開放後可能影響國人就業，引起外界討論，觀光署為此提出評估報告。

勞動部2月召開學者會議討論觀光署評估報告內容，但因學者專家認為，報告須更細緻評估，像申請對象應納入一般民宿，薪資條件也應與其他業別比較等，要求再補充，觀光署也於3月14日將補正後的報告送到勞動部。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天接受媒體聯訪表示，經過跟專家學者討論，學者認為有需要再更釐清報告內容，因此希望再召開一次學者專家會議。

蘇裕國說，勞動部預計4月底前再召開學者專家會議，一樣會邀請勞動、觀光領域等學者，專家會議後是否直接送跨國勞動力政策諮詢小組討論，將視會議討論狀況決定。

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