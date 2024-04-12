長榮航空今首航高雄－香港航線 5/15增為每天2班

長榮航空（2618）暌違多年再度開闢高雄直飛新航點，12日首航高雄－香港航線，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門四條航線的航空公司長榮航空為歡慶新航線開闢，今日特別於高雄國際航空站舉行首航活動，由長榮航空總經理孫嘉明邀請高雄國際航空站主任傅耀南、航警局高雄分局長殷盤銘、關務署高雄關高雄機場分關主任謝素玉、觀光署高雄國際機場旅客服務中心主任陳俊綺、高雄市旅行公會理事長蔡宗佑共同主持首航儀式。

孫嘉明表示，香港航線是長榮航空現有航點中，班次最密集、座位數最多的航線，此次開航高雄-香港，完整了在港澳航線布局的最後一塊拼圖，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門四條航線的航空公司。

5月15日高雄-香港增為每日2班後，搭配桃園-香港每周53班，台港航線將來到每周67班；同時，搭配高雄-澳門每 周3班、桃園-澳門每周14班，屆時，每周將有84班由高雄 或桃園飛往港澳地區，密集的航班與多元的航線組合，提 供旅客更加彈性的行程規劃。

孫嘉明進一步指出，長榮航空高雄-香港航線的開闢，不 只是著眼方便南台灣鄉親赴港的便利空中交通，我們更期待藉由不同航點進出的便利性，吸引香港民眾南進北出， 或北進南出，更加活絡台灣的觀光旅遊。

長榮航空為了歡慶高雄-香港首航，特別以濃厚香港風格打造候機室主題，除了編排具有復古港風的開場舞蹈，重新演繹90年代金曲代表作外，也以高雄、香港的現代高樓大廈風景以及著名香港叮叮車為題，設置拍照打卡區。 此外，更特別打造互動遊戲區，以「套圈圈」、「疊疊樂 」兩種童玩為概念，邀請旅客在玩遊戲的同時復刻美好時光，只要達成遊戲任務，即可獲得長榮航空限量LOGO商品 ，一同為香港旅程展開美好序曲。

據了解，長榮航空高雄-香港航線開航初期每日飛航1班， 5月15日起再增為每日2班，以空中巴士A321-200機型執飛 ，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數 。 另外，長榮航空目前從高雄出發的航點包括東京成田、大 阪、福岡、上海浦東、澳門以及首爾仁川，加上今天開航 高雄-香港，從高雄出發的航點數達到7個，除了5月15日高雄-香港增為每日2班外，7月1日起，高雄-首爾也將由每周4班增為6班，屆時，自高雄出發航班將達每周49班， 提供南台灣民眾更便捷的服務。

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