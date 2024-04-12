快訊

尷尬？準閣揆樓上公布內閣新人事 唐鳳樓下同步開活動記者會

中職／一粒簽名球被放到拍賣網站抬價至2000 有粉絲呼籲抵制

台積電新人素質差？他驚工程師講話句句三字經 內行曝：裡面很常見

長榮航空今首航高雄－香港航線 5/15增為每天2班

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
長榮航空為歡慶高雄-香港新航線開闢，12日特別於高雄國際航空站舉行首航活動。記者吳秉鍇／攝影
長榮航空為歡慶高雄-香港新航線開闢，12日特別於高雄國際航空站舉行首航活動。記者吳秉鍇／攝影

長榮航空（2618）暌違多年再度開闢高雄直飛新航點，12日首航高雄－香港航線，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門四條航線的航空公司長榮航空為歡慶新航線開闢，今日特別於高雄國際航空站舉行首航活動，由長榮航空總經理孫嘉明邀請高雄國際航空站主任傅耀南、航警局高雄分局長殷盤銘、關務署高雄關高雄機場分關主任謝素玉、觀光署高雄國際機場旅客服務中心主任陳俊綺、高雄市旅行公會理事長蔡宗佑共同主持首航儀式。

孫嘉明表示，香港航線是長榮航空現有航點中，班次最密集、座位數最多的航線，此次開航高雄-香港，完整了在港澳航線布局的最後一塊拼圖，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門四條航線的航空公司。

5月15日高雄-香港增為每日2班後，搭配桃園-香港每周53班，台港航線將來到每周67班；同時，搭配高雄-澳門每 周3班、桃園-澳門每周14班，屆時，每周將有84班由高雄 或桃園飛往港澳地區，密集的航班與多元的航線組合，提 供旅客更加彈性的行程規劃。

孫嘉明進一步指出，長榮航空高雄-香港航線的開闢，不 只是著眼方便南台灣鄉親赴港的便利空中交通，我們更期待藉由不同航點進出的便利性，吸引香港民眾南進北出， 或北進南出，更加活絡台灣的觀光旅遊。

長榮航空為了歡慶高雄-香港首航，特別以濃厚香港風格打造候機室主題，除了編排具有復古港風的開場舞蹈，重新演繹90年代金曲代表作外，也以高雄、香港的現代高樓大廈風景以及著名香港叮叮車為題，設置拍照打卡區。 此外，更特別打造互動遊戲區，以「套圈圈」、「疊疊樂 」兩種童玩為概念，邀請旅客在玩遊戲的同時復刻美好時光，只要達成遊戲任務，即可獲得長榮航空限量LOGO商品 ，一同為香港旅程展開美好序曲。

據了解，長榮航空高雄-香港航線開航初期每日飛航1班， 5月15日起再增為每日2班，以空中巴士A321-200機型執飛 ，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數 。 另外，長榮航空目前從高雄出發的航點包括東京成田、大 阪、福岡、上海浦東、澳門以及首爾仁川，加上今天開航 高雄-香港，從高雄出發的航點數達到7個，除了5月15日高雄-香港增為每日2班外，7月1日起，高雄-首爾也將由每周4班增為6班，屆時，自高雄出發航班將達每周49班， 提供南台灣民眾更便捷的服務。

航線 長榮航空 香港

延伸閱讀

長榮航空高雄-香港航線今天啟航！ 5月15日起再增班

陳其邁拍板1.5億元 高雄午餐費補助每餐加碼2元

高雄民生醫院開錯刀 陳建仁：不可以原諒

高雄直飛香港！長榮開闢新航線 今早首航滿班出航

相關新聞

長榮航空今首航高雄－香港航線 5/15增為每天2班

長榮航空（2618）暌違多年再度開闢高雄直飛新航點，12日首航高雄－香港航線，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-...

西屯預售均價衝7字頭、大里梧棲卻下修 專家點關鍵

受惠於重劃區等議題，台中房市蓬勃發展，住商機構彙整實價預售交易，台中市第一季以西屯區房價表現最佳，該區新案均價已近7字頭...

全台蝸居化！ 七都1房交易占比激增、台中排第二

受高房價影響，主要都會區小宅化現象已成趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近五年六都和新竹縣市屋齡超過2年的成屋各房...

靠模仿總統爆紅、一齣劇演150次仍鑽研看劇本！唐從聖「1原因」入手5房產：賺錢都是緣分

「2000年的那個晚上改變了我的一生。」唐從聖現在仍清晰的記得那一天是1月7日，他在八大電視台的《主席有約》直播中，第一次模仿陳水扁，不但賺進人生第一筆豐厚報酬、獲得固定演出機會，並走紅全台。 「在此之前我是劇場演員，偶爾演電視，走在路上不太會有人認得我，自此有人會叫我阿扁。」 他開始接廣告、活動代言、主持尾牙活動等，收入好轉後，曾投資股票，卻落得慘賠下場，只有買房地產從沒賠過。 「起初是租屋，幾年後決定買房，若不是為了照顧父母，我也不會買房，我是因禍得福。」唐從聖說。

是方受惠系統備援 連2年賺1股本！為何有中華電投資 卻不受3大電信商限制？

以機房出租、主機代管服務起家的是方電訊，除去年營收再創新高，且連兩年每股稅後純益（EPS）超過11元。面對台灣電信三雄、微軟等資料中心業者，是方如何持續成長動能，並投資機房緊抓新商機？

福特進擊…攻國產新能源車 斥資25億元推動廠區升級

看好新能源車趨勢，福特六和昨（11）日宣布斥資超過25億元推動中壢廠區產線升級，提前布局Ford未來全球戰略、新能源車國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。