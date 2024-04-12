快訊

傳駐日代表謝長廷任司法院長 王鴻薇：難道要逼死法官嗎？

統神失言淚訴「被人格性毀滅」暫關YT！再增第12家廠商封殺：應承擔社會責任

AI 成醫療產業神隊友 保德信：降低研發成本、提升精準治療

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI在全球持續延燒，除了科技之外，醫療產業結合AI的成長爆發力也被外界看好，保德信指出，AI與醫療產業結合不僅能降低研發成本、提升產業效率，還能讓診斷與治療更為精準，有利於將醫療、新藥研發等提升至新的層次。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，以新藥研發為例，過往每項新藥至少需花上8-10年、平均20億美元，經過藥物探索、臨床前試驗、FDA審查等流程，最終新藥才能核准上市，根據Evaluate Pharma估計，全球至2026年藥品研發成本將超過2,500億美元，而在AI的快速發展之下，有望縮短新藥研發時程及降低成本。

江宜虔進一步說明，未來新藥研發領域導入AI之後，據估計將能降低臨床實驗前階段研發成本25%至50%之多，整體可節省早期研發費用將高達200至500億美元，且整體研發方向、尋找受試者等皆能更為精準。

此外，江宜虔說明，目前全基因組定序為臨床工作流程和藥物開發的基本步驟，為著眼預防醫學的潛在市場，大型藥廠近年紛紛跨入此領域，推升相關市場呈倍數快速發展，隨著AI技術發展，除了可讓臨床醫生在診斷時，確定重症患者可能患有哪些遺傳疾病，甚至還可協助研究開發新的標靶藥物，強化治療效果。

江宜虔分析，近期新藥市場主要聚焦在減重、糖尿病、癌症、免疫療法等，其中減重相關為最熱門的議題，今年以來用於治療糖尿病及肥胖症的GLP-1藥物銷售量年成長14%，而諾和諾德藥廠的Wegovy以及禮來藥廠的Zepbound，為目前唯二獲准上市的治療肥胖症藥品。

江宜虔指出，減重藥物近年風行全球，除了能改變體態之外，由於肥胖症可能導致超過200種併發症，包括糖尿病、心臟病、高血壓、中風、骨關節炎等，根據統計，目前治療肥胖症支出約占全球GDP的3%，占平均每個國家醫療預算8%，若能從前端將體重做好控管，便能大幅降低其他疾病的發生。

看好醫療產業在AI輔助之下的質變成長，江宜虔建議，不妨以四大次產業配置多元分散，製藥可著重於具有市場領導地位的大型龍頭藥廠，生技則以創新研發及擁有併購題材為布局核心，醫療器材偏重於有精準醫療管理儀器商機的相關類股，醫療服務則著重於受惠於聯邦醫療保險優勢計劃的市占龍頭企業。

AI 減重 肥胖

延伸閱讀

創作者神隊友攜手圖文創作者 登陸台北國際插畫博覽會

可改變的失智症風險中最有害 研究揭加速大腦老化3大危險因子

就學、就業、買保險遭歧視 學會籲終結糖尿病汙名化

對控制血糖有顯著效果 名醫宋晏仁建議飯後做這件事15分鐘

相關新聞

西屯預售均價衝7字頭、大里梧棲卻下修 專家點關鍵

受惠於重劃區等議題，台中房市蓬勃發展，住商機構彙整實價預售交易，台中市第一季以西屯區房價表現最佳，該區新案均價已近7字頭...

全台蝸居化！ 七都1房交易占比激增、台中排第二

受高房價影響，主要都會區小宅化現象已成趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近五年六都和新竹縣市屋齡超過2年的成屋各房...

靠模仿總統爆紅、一齣劇演150次仍鑽研看劇本！唐從聖「1原因」入手5房產：賺錢都是緣分

「2000年的那個晚上改變了我的一生。」唐從聖現在仍清晰的記得那一天是1月7日，他在八大電視台的《主席有約》直播中，第一次模仿陳水扁，不但賺進人生第一筆豐厚報酬、獲得固定演出機會，並走紅全台。 「在此之前我是劇場演員，偶爾演電視，走在路上不太會有人認得我，自此有人會叫我阿扁。」 他開始接廣告、活動代言、主持尾牙活動等，收入好轉後，曾投資股票，卻落得慘賠下場，只有買房地產從沒賠過。 「起初是租屋，幾年後決定買房，若不是為了照顧父母，我也不會買房，我是因禍得福。」唐從聖說。

是方受惠系統備援 連2年賺1股本！為何有中華電投資 卻不受3大電信商限制？

以機房出租、主機代管服務起家的是方電訊，除去年營收再創新高，且連兩年每股稅後純益（EPS）超過11元。面對台灣電信三雄、微軟等資料中心業者，是方如何持續成長動能，並投資機房緊抓新商機？

福特進擊…攻國產新能源車 斥資25億元推動廠區升級

看好新能源車趨勢，福特六和昨（11）日宣布斥資超過25億元推動中壢廠區產線升級，提前布局Ford未來全球戰略、新能源車國...

機械設備訂單逐步回溫 逾三成業者預期本月向上

台灣機械公會昨（11）日發布機械設備3月出口值24.37億美元，較上月增加31.5%，較去年同期減少1.5%；以新台幣計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。