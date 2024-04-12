AI 成醫療產業神隊友 保德信：降低研發成本、提升精準治療
AI在全球持續延燒，除了科技之外，醫療產業結合AI的成長爆發力也被外界看好，保德信指出，AI與醫療產業結合不僅能降低研發成本、提升產業效率，還能讓診斷與治療更為精準，有利於將醫療、新藥研發等提升至新的層次。
PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，以新藥研發為例，過往每項新藥至少需花上8-10年、平均20億美元，經過藥物探索、臨床前試驗、FDA審查等流程，最終新藥才能核准上市，根據Evaluate Pharma估計，全球至2026年藥品研發成本將超過2,500億美元，而在AI的快速發展之下，有望縮短新藥研發時程及降低成本。
江宜虔進一步說明，未來新藥研發領域導入AI之後，據估計將能降低臨床實驗前階段研發成本25%至50%之多，整體可節省早期研發費用將高達200至500億美元，且整體研發方向、尋找受試者等皆能更為精準。
此外，江宜虔說明，目前全基因組定序為臨床工作流程和藥物開發的基本步驟，為著眼預防醫學的潛在市場，大型藥廠近年紛紛跨入此領域，推升相關市場呈倍數快速發展，隨著AI技術發展，除了可讓臨床醫生在診斷時，確定重症患者可能患有哪些遺傳疾病，甚至還可協助研究開發新的標靶藥物，強化治療效果。
江宜虔分析，近期新藥市場主要聚焦在減重、糖尿病、癌症、免疫療法等，其中減重相關為最熱門的議題，今年以來用於治療糖尿病及肥胖症的GLP-1藥物銷售量年成長14%，而諾和諾德藥廠的Wegovy以及禮來藥廠的Zepbound，為目前唯二獲准上市的治療肥胖症藥品。
江宜虔指出，減重藥物近年風行全球，除了能改變體態之外，由於肥胖症可能導致超過200種併發症，包括糖尿病、心臟病、高血壓、中風、骨關節炎等，根據統計，目前治療肥胖症支出約占全球GDP的3%，占平均每個國家醫療預算8%，若能從前端將體重做好控管，便能大幅降低其他疾病的發生。
看好醫療產業在AI輔助之下的質變成長，江宜虔建議，不妨以四大次產業配置多元分散，製藥可著重於具有市場領導地位的大型龍頭藥廠，生技則以創新研發及擁有併購題材為布局核心，醫療器材偏重於有精準醫療管理儀器商機的相關類股，醫療服務則著重於受惠於聯邦醫療保險優勢計劃的市占龍頭企業。
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