創業之星選秀／台大創創中心執行長曾正忠：提供資源 助新創發展

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」即日起受理報名，台大創創中心執行長曾正忠鼓勵初期創業團隊與學生創業團隊參加「創業之星選秀大賽」，獲獎團隊能獲得台大創創中心提供導師諮詢、與企業媒合驗證營運模式，更重要的是引入資金對象。

曾正忠強調，台大創創中心給予新創團隊0到1、1到10，甚至後續發展的輔助，讓新創成功機率更大。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事，2023年公司組及學生組共177隊參賽。

今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控（2883）、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、臺灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

曾正忠指出，近年來不少企業開始關注新創對企業帶來的幫助，有意與創投合作。台大創創中心今年提供得獎團隊包括課程與資金的導入。

他說，成長期的新創團隊有了數百萬、上千萬元的營收，往往自覺很穩，不需要協助，但其實規模放大後，在創意、研發、商業模式、人力、財務上會出現有難度的挑戰；台大創創中心有陪跑員、企業高階主管擔任輔導講師，來參加創業之星得獎團隊，有更多機會與企業在營運上驗證自己的成果。

曾正忠表示，新創多數要自己找合作企業，但以台大創創中心資源，更有機會讓新創跟企業高層直接討論、驗證概念。過去不少得獎企業，甚至也有學生得獎團隊獲得企業關注，有合作的機會。

他強調，過去兩年新創募資不易，台大創創中心已經具備創投（VC）、公司創投（CVC），以及新建構的天使投資平台，能幫助新創導入投資發展產品。整體來說，台大創創中心給予新創專家創業課程，強化品牌力和媒體曝光、媒合企業與帶來資金，提供技術、雲端、法務、行銷、財會方面的諮詢。

本屆賽事即日起至5月15日（星期三）23:59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：

https://money.udn.com/ACT/2024/innovation/index.html。

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