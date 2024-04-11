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腎臟新藥明年面臨學名藥挑戰 寶齡富錦：無太大影響

中央社／ 台北11日電
寶齡富錦總經理江宗明。（本報系資料庫）
寶齡富錦總經理江宗明。（本報系資料庫）

寶齡富錦今天在證交所舉辦業績說明會指出，腎臟新藥拿百磷（Nephoxil）在美國市場將於2025年3月遭遇學名藥上市銷售的挑戰，先前以訴訟策略延後學名藥上市，在爭取時間後，目前評估2025年應無太大影響。

談到學名藥在美國市場即將上市的因應措施，寶齡富錦指出，台灣自行研發第1顆腎病新藥拿百磷（在美銷售品名Auryxia），將有機會獲得TDAPA（過渡性藥物附加支付），擴大給付範圍；美國授權伙伴Akebia評估，2025年至2026年營收仍有成長空間，長期來看，事業體營收擴張，並不會單押在單一市場。

寶齡富錦2023年營收新台幣18.82億元，稅後純益7721萬元，年減57.6%，每股純益（EPS）為0.9元；2023年營收前3大占比分別為藥品39%、銷售權利金22%及食品16%。

寶齡富錦表示，旗下產品拿百磷今年將有多角度劑型發展；膠囊劑型方面，韓國今年將擴大銷售通路與營收，中國新藥審查中，泰國預計在今年第3季上市。

錠片劑型方面，2023年已完成拿百磷缺鐵性貧血的「新劑型加新適應症」三期臨床解盲，近期完成衛福部三期臨床結案查核。今年在藥品化學製造與控制（CMC）批量試製，為藥品上市申請準備，並申請健保給付審查。

新口服液態方面，為全球首次針對腎病貓犬的腎病照護臨床試驗，目前臨床收案執行中，已完成產品線整合，預計在今年上市。

寶齡富錦主管表示，會切入此市場，是因台灣目前有82萬隻寵物貓，有6成貓超過10歲，有14.55萬隻為腎病寵物貓，且都為自費市場，相對應台灣洗腎人口約9萬，更有市場想像空間 。

寶齡富錦 新藥開發 營收

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