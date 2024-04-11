海龍離岸風電計畫展開海上施工 環海翡翠輪打頭陣
海龍離岸風電計畫今天舉行開工祈福儀式，海龍表示，已取得所有相關許可，且目前重要風場部件陸續完工抵達總指揮港，將由台灣第一艘自建離岸風電全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」打頭陣，在彰化外海展開第一階段建置作業。
海龍計畫透過新聞稿指出，已完成海底探勘及海床整平等離岸施工前期作業，而水下基礎基樁及海上變電站水下基礎製造進度亦依照規劃，計畫團隊已作好準備，將全面展開海上運輸與安裝作業。
海龍表示，第一步將進行水下基礎基樁安裝，緊接著進行海纜鋪設及海上變電站建置，預計明年展開風機安裝作業。
海龍計畫執行長柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，展開海上施工，象徵海龍計畫又達成一項重要里程碑，憑藉政府政策支持、與承包商穩固的夥伴關係、可靠的供應鏈，以及堅強的專案計畫團隊，有信心如期如質完成風場建置。海龍計畫持續落實最高的環安衛標準，確保工程安全進行。
海龍表示，海龍計畫採用「環海翡翠輪」作為主力安裝船，其為台船環海自有、首艘由台灣本土設計製造的全迴旋大型浮吊船，隸屬本國籍輪，具備高裝載能力，搭載4000噸等級大型吊臂及DP3動態定位系統，十分適合於海龍風場執行風機、水下基礎及變電站的運輸與安裝作業。
海龍計畫的離岸工程，預計將有大規模的在地專業海事工程團隊加入，以及國內外人員的全力參與，海上施工預估將動員約40艘船舶、1000至1200名人員進行海上作業。
海龍計畫總裝置容量超過1GW，預計於2025至2026年陸續併聯發電，正式商轉後將成為台灣最大單一離岸風電開發計畫，為台灣於2026至2035年再生能源達到15GW的目標作出貢獻。
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