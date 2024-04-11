鴻海首座AI工廠落地高雄 旗下鴻華先進年產千輛電動巴士

鴻海科技集團旗下鴻華先進，今天在高雄橋頭科學園區舉行新廠動土典禮，這也是鴻海集團第一座AI智慧工廠，預計2025年完工，初期產能約年產500輛、2028年目標擴產至1000輛。高雄市市長陳其邁市長、議長康裕成等人都前往參與典禮，

鴻華先進首款自主研發電動巴士 Model T自2022年量產交付以來，相繼投入全台各縣市公共運輸，高雄市更是第一個使用的城市，鴻華橋頭新廠進行動土典禮，預計2025年完工，初期產能約年產500輛、2028年目標擴產至1000輛。除了滿足國內市場需求，鴻華橋頭新廠也會是電巴的重要出海口！

鴻華先進總經理李秉諺表示，公司以短短不到3年時間推出首款電動巴士MODEL T，並從高雄出發，一路拓展至各縣市，有10個縣市都有MODEL T的身影，如今東南亞及美洲相關的專案也在陸續洽談中。今天新廠動土，他認為是鴻海集團在台灣建立AI智慧工廠非常重要的一步。

高雄市長陳其邁則表示，繼去年的電池中心動工，預計明年中完工開始量產，鴻海的研發中心去年也在駁二開始啟用，現在動工的是電動巴士的組裝廠，這三項是鴻海對高雄投資最重要的三項工作，希望打造台灣最完整的電動巴士生態系。

陳其邁強調市府會全力的配合，營造電巴所有的包括智慧交通的應用服務，以及相關的這些軟體以及平臺研發。加深在智慧交通領域以及城市治理領域的智慧城市，也就是City GPT平臺的一個建構，來提供最即時、最便民，而且也應用生成式AI的方式，提供加值的城市治理。

鴻華先進位於橋科的新廠動土，高雄市長陳其邁出席活動。記者蔡世偉／攝影 鴻海集團旗下鴻華先進自主研發製造電動巴士，未來新工廠將可年產千輛電動巴士。記者蔡世偉／攝影

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