全家斥資22.5億元 新建福比麵包湖口二廠今上樑

全家（5903）便利商店繼2012年投資新豐廠後，再於2021年投資23.6億元於新竹縣湖口鄉購地，並斥資22.5億元興建福比麵包二廠，於2023年5月開工、2024年4月11日由「全家」董事長葉榮廷、新竹縣長楊文科偕同各界貴賓啟動上樑儀式。

新竹縣長楊文科表示，縣府努力招商，成立單一窗口協助設廠相關行政作業流程，縮短設廠時程，營造投資的天堂。全家便利商店接連在新竹縣投資，可說是眼光精準，也是對竹縣投資環境的肯定，歡迎更多企業到新竹縣設廠，增加就業機會並帶動地方繁榮。楊文科肯定全家福比麵包在環境永續、食品安全及減碳的用心。

「全家」董事長葉榮廷表示，福比麵包為「全家」於2016年投資成立，新豐一廠投資17億元，共有土司、麵包、鬆餅、夾心土司4大產線，年產超過4,200萬，也成功打造「全家」明星商品「匠土司」、「極鬆餅」、「滿餡麵包」系列商品，其中九成以上的福比麵包皆取得Clean Label少添加潔淨標章，更是國內第一家全品項使用「時控條碼」的烘焙廠，從源頭即保護消費者不會誤買到過期品。六款匠土司也取得碳足跡標籤，公開揭露碳排放量。

葉榮廷說，看好新竹縣的發展，並滿足消費者對福比麵包的需求，在鄰近新豐的湖口新建福比二廠。廠區全面採用LED燈具，並規劃太陽能光電系統，預計每年可透過太陽能發電減少超過500噸碳排放量，相當於1.3座大安森林公園的吸碳量，未來將持續朝低碳生產線邁進，並期許成為烘焙界的永續領航者。

竹縣府產發處表示，福比二廠去年7月動工，預計2025年7月正式啟用。依據全家規劃新廠占地面積近萬坪，樓層包含地下一樓及地上四層樓，產線規劃4條，包含2條土司線、1條麵包線，以及新增設1條蛋糕產線，未來將開發多元烘焙商品，正式稼動後預估可增加5成產能，整體福比麵包最高日產量達45萬個，可望創造300個就業機會。 全家斥資22.5億元新建福比麵包湖口二廠11日舉行上樑典禮。竹縣府／提供

商品推薦

udn討論區

INP: