中華電攜智趣王 推百本童書大賞、24小時全民閱讀馬拉松

響應4月23日「世界閱讀日」，中華電信（2412）攜手子公司智趣王數位科技推出「FunPark數位閱讀節」，以「打開閱讀任意門」為主題，推出百本童書大賞、一天一道門-名人好書導讀、24小時全民閱讀馬拉松、全台校園閱讀與全台校際閱讀競賽等免費閱讀童書系列活動，邀請親子師生一同響應數位閱讀，一起響應全球永續發展。

根據2023「FunPark童書夢工廠」閱讀報告中，全年總閱讀時數高達66,611,736 分鐘，約占台灣全齡單一閱讀平台破五成的總閱讀數，除了節省實體書本收納空間且攜帶與使用方便外，每月以不到150元就能5,000本數位內容看到飽划算價格，是客戶選擇用FunPark的主要原因。

智趣王表示，FunPark今年首度推出百本童書大賞集結各大童書出版社暢銷繪本，題材豐富多樣化，今年選書主題以閱讀與成長為核心，推出「永續發展SDGs」、「閱聽台灣」、「童話與經典故事」、「生活探險」、「愛與成長」、「人際友誼」與「校園安全與自我保護」等七大主題，並在4/23世界閱讀日舉辦「24小時全民閱讀馬拉松」活動，開放全台民眾24小時免費閱讀，完成閱讀任務還有機會抽限量好禮。

智趣王指出，大賞中特別精選出SDGs主題童書，為紮根幼兒及小學學子環保意識並教導孩子們關心地球永續發展，獨家推出2本環保數位繪本互動電子書，《虎媽三遷》以臺灣石虎為主角，講述環境汙染、環境保護和動物保育自然生態環保的故事，《費特的戰爭》則由綜合性環境保護出發，提倡節約水資源、水土保持、垃圾分類、資源永續經營，呼籲社會大眾實踐日行環保護地球。

智趣王數位科技總經理單淑娟表示，養成閱讀習慣是大人能給孩子最好的禮物，繪本不單單是讓孩子自己去讀，更鼓勵成人與孩子一起共讀，成人用聲音、動作、情感去說出繪本的溫度，引領孩子認識書中的世界，愛上閱讀。

除以「打開閱讀任意門」為主題，選出百本童書大賞，智趣王表示，更邀請產官學界不同領域人士，包含立法院委員蘇巧慧、立法院委員郭昱晴、立法院委員張雅琳、趨勢科技共同創辦人兼趨勢教育基金會董事長陳怡蓁、愛爾達科技董事長陳怡君、聯合數位文創董事長李彥甫、小魯文化執行長沙永玲、聯經出版總經理陳芝宇、台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙、影視及劇場界編、導、演全方位工作者劉亮佐、亞洲「最年輕的音樂家」兼美國葛萊美獎組織導師暨金曲金馬獎頒獎典禮音樂製作人－蔣榮宗、信誼幼兒文學獎臺灣新銳繪本作家楊子葦、臺灣知名配音員陳美貞與魏晶琦、創作歌手吳胤呈、優質演員胡恩寧、暖氣藥師蘇柏名攜手臺北市藥師公會成員、中華電信女籃選手徐詩涵與陳芷英、《可不可以，你也剛好喜歡我》電影監製劉楓棋……等一起接力，一天打開一道閱讀任意門，讓名人再次拾起繪本，為孩子們讀本好書，以生動活潑方式為孩子們錄製一系列童書導讀影片，鼓勵親子共讀，增進親子感情，創造共同的美好閱讀回憶！影片可於FunPark粉絲團、FunPark 童書夢工廠Youtube頻道觀看。

配合FunPark數位閱讀節活動，智趣王表示，即日起至4月底前，特別提供全台幼兒園、國小、國中各校免費申請FunPark場域閱讀帳號，於5/31日前免費暢讀超過5,000本互動電子書與兒童影音內容，推廣落實書香校園數位閱讀，透過館藏豐富的閱讀資源，給予孩子們培養數位素養力更實質的助力，邀請全台學校一同參與，開心閱讀。

智趣王表示，4月22日亦將舉辦「閱讀心得投稿競賽」，邀請場域閱讀學校投稿閱讀心得，前50名可以獲得閱讀獎勵，包括：HannsNote2 10吋全彩電子書閱讀器(1名，價值$10,800)、圖書禮券(3名，1,000～3,000元不等)、成語品格故事電子童書大禮包(50名，價值$1,300)等，歡迎大家踴躍參與，相互分享閱讀經驗，一起來親近數位閱讀。

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