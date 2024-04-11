全家福比麵包湖口二廠今上樑 預計2025年啟用

全家（5903）斥資22.5億元於新竹縣湖口鄉增設福比麵包二廠，11日舉辦上樑典禮，預計2025年7月稼動。全家表示，烘焙商品去年營業額已來到40億、且連年成長，看好消費者需求高漲且因應整體店舖數擴增，因而增設二廠，預計整體產能將擴充五成，最高日產量45萬。

福比麵包廠為全家於2016年投資成立、持股達93.5%的子公司，位於新竹縣新豐鄉的福比一廠，共有土司、麵包、鬆餅、夾心土司四大產線，是全家專用麵包工廠，從銷售端向上整合至製造端，且以新品開發速度見長，一年研發推出超過50個新品，年產量超過4,200萬個。近年產線稼動率近滿載，且消費者需求日增，加上全家店舖數擴充下，是以去年投入22.5億元以興建福比麵包二廠再增產能。

福比二廠建置於新竹縣湖口鄉，去年7月開工，今日舉行上樑典禮，預計2025年7月正式啟用，其占地面積近萬坪，樓層包含地下一樓及地上四層樓，產線規劃4條，包含2條土司線、1條麵包線，以及新增設1條蛋糕產線，未來將開發多元烘焙商品，正式稼動後可望增加5成產能，整體福比麵包最高日產量達45萬個，為新竹縣當地創造300個就業機會。同步也建置自動化新粉倉，取代人工搬運及投入麵粉之勞力密集作業，今年7月將於福比一廠先行啟用。

福比董事長薛東都表示，期許福比麵包廠提供消費者美味麵包之餘，不僅持續帶動地方就業繁榮，更可響應企業永續趨勢浪潮，往烘焙界永續領航者目標邁進。

商品推薦

udn討論區

INP: