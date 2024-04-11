快訊

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

地震救援第9天 中和礦場蒼蠅聚集飄散異味鎖定熱區

今年全球百萬美元富豪移民人數將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

少子化與房價脫鉤了？專家：這兩大原因才是重點

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
近年來少子化趨勢難解，不過房價仍持續節節高升，住商機構觀察內政部資料統計，六都與新竹縣市2013~2023年間，0~14歲的幼年人口皆下滑，不過各縣市預售實價仍成長三成以上，其中台中、台南及新竹市房價更是翻倍。示意圖／聯合報系資料照片
近年來少子化趨勢難解，不過房價仍持續節節高升，住商機構觀察內政部資料統計，六都與新竹縣市2013~2023年間，0~14歲的幼年人口皆下滑，不過各縣市預售實價仍成長三成以上，其中台中、台南及新竹市房價更是翻倍。示意圖／聯合報系資料照片

近年來少子化趨勢難解，不過房價仍持續節節高升，住商機構觀察內政部資料統計，六都與新竹縣市2013~2023年間，0~14歲的幼年人口皆下滑，不過各縣市預售實價仍成長三成以上，其中台中、台南及新竹市房價更是翻倍。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，房價與總體經濟、區域發展較有正相關，因此可觀察到有高科技產業進駐的縣市，房市表現亮眼。

據內政部與各縣市民政局資料，2013~2023年間六都與新竹縣市，幼年人口都有不同程度下滑，其中以台北市、高雄市減幅達19.2%、17.9%最高。而桃園、新竹等三縣市減幅最少，其中桃園市、新竹縣歷經10年，幼年人口僅減少5%以內，為六都與新竹縣市中相對年輕的縣市。

徐佳馨指出，台北、高雄等一線城市，開發歷程較早，本身就有不少高齡族群，區域難擋人口老化趨勢，使14歲以下幼年人口下滑幅度擴大。至於桃園受惠於房市外擴，吸引年輕外來人口相繼移入；而新竹則有高科技產業加持，年輕新貴攜家帶眷在此成家立業，因此兩縣市相繼成為六都與新竹縣市中最年輕的城市。

另觀察實價登錄的預售資料，六都與新竹縣市房價表現與人口少子化趨勢脫鉤，各縣市至少都有三成以上的房價漲幅。其中，新竹市、台中市以及台南市漲幅皆達一倍以上，尤以台中房價成長1.4倍漲幅最高。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，三縣市共同受惠於科技園區議題，不僅帶來區域經濟發展，也吸引高購屋能力的科技就業人口移入，房市發展具有支撐力道，墊高區域新案價位。而兩大數據顯示房價與總體經濟、區域發展較有正相關，房價已與人口增長關係脫鉤。

房價 房市

延伸閱讀

凱特勇敢抗癌受歡迎度竄升第一 專家曝哈利「懷念與她的友情」

日本貧富差距加大！逾六成民眾收入未達平均 富翁數卻創新高

確定了！桃園YouBike騎到新竹免收600元調度費

貓咪不乖請訓練師來矯正有用嗎？專家點破核心迷思：需要學習的對象其實是飼主

相關新聞

獨家／英業達智慧醫療報喜 高管曝卡位「這2國」供應鏈

英業達（2356）旗下榮文生醫，為因應日漸提升的循環腫瘤細胞檢測需求，攜手集團夥伴英華達打造循環腫瘤細胞自動檢測系統「循...

少子化與房價脫鉤了？專家：這兩大原因才是重點

近年來少子化趨勢難解，不過房價仍持續節節高升，住商機構觀察內政部資料統計，六都與新竹縣市2013~2023年間，0~14...

不只種樹！台中4社區邀台大實驗林生物多樣融入庭園

綠建築不僅只有種樹！台中建商雙橡園開發今與台大實驗林管理處簽署「打造永續生態自然正成長計畫」合作意願書，共同推動生物多樣...

寶晶能源攜手日商大和房屋 促進台日開展再生能源業務

寶晶能源4月10日宣布與日本最大的綜合營建集團，擁有千萬住宅客戶的日商大和房屋工業股份有限公司(大和ハウス工業株式会社)...

中山大學化身創業軍師 助學生夫妻檔打造醫材電商平台

中山大學培育創新創業人才，成為學生夫妻檔創業馬拉松的補給站！中山2018年斥資千萬、創設全台唯一一座擁有正式建照的「貨櫃...

首季商用不動產交易金額達438億元 高力：建商庫存儲備動能拉抬

隨2023下半年買賣移轉棟數大增，開發業者積極出手買地、獵樓補庫存，今年第1季商用不動產、土地，建商均為最主要買盤，占比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。