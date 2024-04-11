少子化與房價脫鉤了？專家：這兩大原因才是重點

近年來少子化趨勢難解，不過房價仍持續節節高升，住商機構觀察內政部資料統計，六都與新竹縣市2013~2023年間，0~14歲的幼年人口皆下滑，不過各縣市預售實價仍成長三成以上，其中台中、台南及新竹市房價更是翻倍。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，房價與總體經濟、區域發展較有正相關，因此可觀察到有高科技產業進駐的縣市，房市表現亮眼。

據內政部與各縣市民政局資料，2013~2023年間六都與新竹縣市，幼年人口都有不同程度下滑，其中以台北市、高雄市減幅達19.2%、17.9%最高。而桃園、新竹等三縣市減幅最少，其中桃園市、新竹縣歷經10年，幼年人口僅減少5%以內，為六都與新竹縣市中相對年輕的縣市。

徐佳馨指出，台北、高雄等一線城市，開發歷程較早，本身就有不少高齡族群，區域難擋人口老化趨勢，使14歲以下幼年人口下滑幅度擴大。至於桃園受惠於房市外擴，吸引年輕外來人口相繼移入；而新竹則有高科技產業加持，年輕新貴攜家帶眷在此成家立業，因此兩縣市相繼成為六都與新竹縣市中最年輕的城市。

另觀察實價登錄的預售資料，六都與新竹縣市房價表現與人口少子化趨勢脫鉤，各縣市至少都有三成以上的房價漲幅。其中，新竹市、台中市以及台南市漲幅皆達一倍以上，尤以台中房價成長1.4倍漲幅最高。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，三縣市共同受惠於科技園區議題，不僅帶來區域經濟發展，也吸引高購屋能力的科技就業人口移入，房市發展具有支撐力道，墊高區域新案價位。而兩大數據顯示房價與總體經濟、區域發展較有正相關，房價已與人口增長關係脫鉤。

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