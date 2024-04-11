中山大學化身創業軍師 助學生夫妻檔打造醫材電商平台

中山大學培育創新創業人才，成為學生夫妻檔創業馬拉松的補給站！中山2018年斥資千萬、創設全台唯一一座擁有正式建照的「貨櫃創業基地」，支持師生與校友創業，近年來共扶植257組創新創業團隊與99家育成企業。

其中，企業管理學系企業管理碩士班學生趙育賢與鄭存閔，北漂打拚後返鄉高雄創業，成立醫材電商平台，進駐中山產學處創業育成企業，由學校媒合資源與輔導，教授們傾囊相授無償「問到飽」，同儕更有如一群創業軍師提供諮詢，夫妻倆的創業成果獲台美創業交流簡報競賽優勝肯定。

鄭存閔曾在醫材產業擔任產品設計師，於貼身照護奶奶臨終期間，對照顧者遇到的難題感同身受，這段經驗化為創業養分，2018年率先成立意恩醫研公司，打造醫療用品電商品牌「空中護理站」。

趙育賢曾是世界500強企業、德商醫材大廠的王牌銷售員，然而擋不住創業魂，2022年毅然放棄高薪，「為自己的人生做決定，跳出舒適圈」，與太太共同創業。

恰逢COVID-19疫情催化各國遠距醫療發展，台灣藥品與醫療用品零售近3年成長13%，他們看準服務缺口的藍「湖」市場，由專業護理師提供醫療用品售前諮詢與使用指導，做出市場區隔。期望打破地域限制，成為居家醫療的好幫手，除了偏鄉患者可快速取得醫療用品，也讓工作繁忙、上有老下有小的三明治族群減輕照顧家庭的壓力。

創業如跑馬拉松，很多人建議他們應全時投入創業，但趙育賢說，馬拉松需要補給，「我們需要裝備、資源」，因此來到中山企管系進修，挑戰扎實的45學分與論文門檻，實務在前、學術在後，從學術領域中萃取應用，應對商業挑戰。

「學業與創業歷程息息相關，」他舉例，如統一棒球隊董事長凃忠正開設商業談判與協商衝突管理課程，在投資、併購、議價、客戶溝通與零售通路經驗上令他舉一反三，觸類旁通；管理資訊系統課程是電商平台營運實務結合理論實踐的場域；管理經濟學課程培養其商業敏銳度、評估邊際效益與機會成本；醫療財務管理課程，讓理工背景的財報小白讀懂財務三表損益表、資產負債表、現金流量表，助他們做出更專業的商業判斷。

中山大學產學處智財新創組表示，意恩醫研去年通過審核進駐育成企業，提供對應系列創業輔導課程如行銷、財會、公司運營與簡報等，並推薦補助參加指標性創業展如Meet Greater South亞灣新創大南方、Meet Taipei創新創業嘉年華與中山大學高屏地區就業博覽會，參加台美創業交流創業藍圖工作坊更於簡報競賽中獲業師指導與優勝肯定，並媒合育成企業交流，整合運用產、官、學研等各界資源，提供進駐企業各項輔導服務。

趙育賢強調，參加新創展的過程中，深刻感受到加入中山大企業系企管碩士班是正確選擇，同儕有如一群創業顧問，諸多醫師、護理師、藥師分眾提供寶貴建議；教授們更傾囊相授無償「問到飽」。讓他具備MBA商學學識，用最專業的商業語言與創投溝通，學用合一。空中護理站未來將串聯分析使用者數據，與醫療專家和供應商建立合作關係，開發智能化客服，客製化推薦傷口照護之醫療用品，成為居家醫療的代名詞，盼讓照護的力量無遠弗屆。

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