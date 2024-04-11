快訊

為選宜蘭縣長布局？陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

高雄民生醫院「開錯刀」烏龍 竟是主治醫師做了這件事

高雄民生醫院「開錯刀」重大疏失 院長顏家祺遭拔官

針對疑似食物中毒 王品關懷補償方案出爐

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
爆出食物中毒案例後，王品表示，將有餐費全額退費、醫療給付、及消費者慰問金等補償方案。圖／本報系資料照片
爆出食物中毒案例後，王品表示，將有餐費全額退費、醫療給付、及消費者慰問金等補償方案。圖／本報系資料照片

王品集團旗下初瓦和嚮辣西門店日前爆出食物中毒，疾管署初步認定疑似感染諾羅病毒事件，王品再度向消費者表達最誠摯的歉意，同時擬妥三種關懷方案，包括餐費全額退費、醫療給付、及消費者慰問金。

王品表示，對於民眾用餐後，陸續發生嘔吐、腹瀉症狀，無論感染源究竟為何，都感到愧疚和自責，沒有任何的理由推諉責任，也已啟動關懷專案，主動打電話給期間用餐顧客，除了再次關心顧客身體健康，也說明王品的關懷方案。

王品表示，4月2日至6日宣布停業前的顧客，餐費憑消費證明，全額退款，4月2日至11日的醫療費用，可以憑醫療收據辦理給付，消費者慰問金，則將依個別狀況處理。

王品表示，據感染科醫生指出，諾羅病毒症狀持續約2～3天，王品集團6日晚間宣布停業，放寬認定在4月11日以前的醫療費都會給付。王品表示，因相關作業需要時間，預計4月18日開始在初瓦和嚮辣捷運西門店退款，全部以現金給付，減少消費者困擾。

王品強調，同時退款作業沒有設定期限，消費者有充分的時間辦理，至於海外顧客，目前聯繫上兩組香港旅客，討論退款方式。如果還有其他國家的消費者，王品也會盡一切努力繼續聯絡。

王品也再度向消費者致歉，並希望以誠信的態度，具體的行動，展現王品一貫當責的經營理念，也期待大家再度到王品集團體驗改善後的成果，也歡迎衛生單位、媒體和消費者持續監督王品的進步。

消費 王品集團

延伸閱讀

王品食物中毒疑水質汙染？ 報告出爐...1理由不同意復業

王品食安事件擬三關懷方案 將受理退款、發放慰問金

藏壽司2分店4起疑似食物中毒 新北將查所有分店

藏壽司2分店皆傳食物中毒停業 新北衛局要徹查所有分店

相關新聞

獨家／英業達智慧醫療報喜 高管曝卡位「這2國」供應鏈

英業達（2356）旗下榮文生醫，為因應日漸提升的循環腫瘤細胞檢測需求，攜手集團夥伴英華達打造循環腫瘤細胞自動檢測系統「循...

家登董座邱銘乾：今年營運目標一定會再上修

晶圓傳載方案大廠家登（3680）董事長邱銘乾表示，未來擴廠仍會鎖定在台灣為主，其他海外則將會選擇日本及中國，同時可以搶攻...

家登前進日本擬設廠選定久留米 董座這樣說

家登（3680）預定前進日本設廠，董事長邱銘乾說，公司計畫久留米廣川新工業園區設廠預定今年動工，配合客戶當地備援需求，緣...

建商回神狂補庫存 橫掃一半商用不動產、土地

高力國際指出，隨2023下半年買賣移轉棟數大增，開發業者積極出手買地、獵樓補庫存，第一季商用不動產、土地，建商均為最主要...

福特六和大投資25億元 新能源車國產化再加一家

福特六和11日宣布斥資超過25億元推動中壢廠區產線升級，提前布局未來 Ford 全球戰略新能源車國產化，並打造智慧製造產...

北台灣首季推案量2614億、年增12% 專家：後況更有看頭

住展雜誌11日發布，北台灣今年第1季住宅案新成屋、預售屋總推案量約2,614.8億元，較去年同期成長298.3億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。