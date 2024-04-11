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建商回神狂補庫存 橫掃一半商用不動產、土地

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

高力國際指出，隨2023下半年買賣移轉棟數大增，開發業者積極出手買地、獵樓補庫存，第一季商用不動產、土地，建商均為最主要買盤，占比均超過5成。

其中第一季商用不動產交易金額達438億元，光是建商就貢獻229億元、占比約52%；第一季土地交易額約469億元，建商出手260億元、占比約55%。

高力國際副董事總經理暨資本市場及投資服務部主管黃正忠指出，開發業者看準整棟舊樓重建商機，以逾200億元買進台北市芙蓉大樓、桃園市晶悅國際飯店以及台中市展華花園會館等三棟舊樓，此途徑成為另一條儲備土地的管道。

根據高力國際統計，第一季商用不動產交易額約438億元，相較去年同期165億元，年增高達1.6倍，更是2022年以來同期最高。前五大指標交易案，分別為北市芙蓉大樓131.25億元，北市廠辦瑞光大樓、利豐大樓47.89億元，桃園市晶悅國際飯店34.79億元，台中市展華花園會館34億元，以及台南市國賓影城大樓16.4億元。

其中芙蓉大樓、晶悅國際廣場以及展華花園會館等三宗交易，均是以大部分產權或是整棟購置後布局危老或都更重建的案例。

除商用不動產買氣回溫外，土地買氣逐漸活絡，第一季交易額約469億元，對比去年同期約178億元，年增近1.6倍，且相較去年上半年土地交易額僅約417億元，今年第一季土地買氣則直接超越去年上半年。

進一步觀察土地交易熱區則是台中市買氣最佳，首季土地成交額約113億元、占比約24%，第二則是新北市、約102億元，占比約22%。

至於首季買進土地類型，以商業區、住宅區土地為主，兩者占比合計約75%，工業土地占比約20%，且首季前五大土地交易案，僅1筆為自用營運，其它4筆均是開發業者買進。

高力國際董事總經理劉學龍表示，首季商用穩、土地回溫，預期自用型買方、高資產族群考量不動產兼具收益與保值，將持續成為今年買盤主要動能；至於土地買氣則在開發業者積極出手買地後，可望推升全年土地交易總額。

買氣

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