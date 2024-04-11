地震後建商信心爆棚！專家：第2季推案戲劇性增溫

住展雜誌統計，北台灣今年第一季推案量達2,614億元，年增12.9％。住展雜誌發言人陳炳辰表示，第一季推案集中在2月農曆年後，量體未完全於第一季發酵，目前國內資金充沛，預期需求熱度持續刺激建商信心，尤其地震後，新屋優勢更為顯著，第二季應有更戲劇性的增溫走勢。

各縣市表現上，新北市、桃園市爆發力道強，新北第一季推案量約926億元，年增57%，桃園約746.3億元，年增49%。新北市集中在林口區、中和區、新莊區與板橋區，有長虹、國泰、茂德、久泰等建商於當地熱門重劃區、捷運生活圈公開大案。

桃園區則以龜山區、桃園區為強，指標案由富宇、寶佳、興富發、麗寶等建商在A7、中路、小檜溪等地領銜帶頭衝。

台北市與新竹地區第一季推案量分別為623億元、279億元，年減18%、29%，台北市以中工、新潤、達永在松山區民生社區、北投區北士科重劃區，以及信義區捷運市府站生活圈的百億案為代表，一案就已拉抬這些區域聲量。

新竹地區則以東區、北區、寶山受矚目，春福、愛山林、富宇建設新案撐場。

陳炳辰指出，兩地推案雖減少，但今年才開始，讓子彈再飛一會兒，後329檔期與520檔期均有生力軍加入，台北市中山區、士林區、中正區、文山區等，與新竹地區的新竹市區、寶山鄉都可期待。

至於第一季未推新案的基隆市，也是時候未到，暖暖區、七堵區的甲山林、德安指標案皆醞釀熱度中。相對之下，宜蘭地區確實較顯兩樣情，年減幅41%，第一季推案量約38億元，與去年比起來幾乎腰斬，回歸基本盤。 第一季推案量／住展雜誌提供

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