王品食安事件擬三關懷方案 將受理退款、發放慰問金

王品集團（2727）11日表示，疾管署初步認定，初瓦和嚮辣捷運西門店4月2日-4月6日疑似感染諾羅病毒事件，王品再度向消費者表達最誠摯的歉意，同時擬妥三種關懷方案，包括餐費全額退費、醫療給付、及消費者慰問金。

台北市衛生局接獲醫院通報，民眾於4月2日-4月5日在初瓦和嚮辣捷運西門店用餐後，陸續發生嘔吐、腹瀉症狀。王品集團表示，無論感染源究竟為何，讓同仁及相信王品集團的顧客受傷害，我們感到愧疚和自責，沒有任何的理由推諉責任。王品已啟動關懷專案，主動打電話給4月2日-4月6日用餐顧客（訂位者留下的聯絡電話）。

除了再次關心顧客身體健康，王品也說明關懷方案，包括：

1.4月2日-4月6日宣布停業前的顧客，餐費憑消費證明，全額退款。

2.4月2日-4月11日的醫療費用，可以憑醫療收據辦理給付。

3.消費者慰問金，將依個別狀況處理。

王品集團6日晚間宣布停業，放寬認定在4月11日以前的醫療費都會給付。王品表示，因相關作業需要時間，預計4月18日開始在初瓦和嚮辣捷運西門店退款，全部以現金給付，減少消費者困擾。同時退款作業沒有設定期限，消費者有充分的時間辦理。至於海外顧客，目前聯繫上兩組香港旅客，討論退款方式。如果還有其他國家的消費者，王品也會盡一切努力繼續聯絡。

王品表示，集團希望以誠信的態度，具體的行動，展現王品一貫當責的經營理念，也期待大家再度到王品集團體驗改善後的成果，並歡迎衛生單位、媒體和消費者持續監督王品的進步。

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