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東元新董座 利明献呼聲高
電機大廠東元將在五月廿四日開股東會，改選十一席董事，董事會公司派昨公布十一席董事候選人名單，台灣金控董事長沈榮津、中信商銀董事長利明献均獲得提名。
據了解，各大股東已有共識，傾向推舉利明献為新董座，現任董座邱純枝雖仍會續留董事會協助銜接，但也代表老東元黃家勢力逐漸淡出，大股東主導的新時代來臨。
董事會名單中的一般董事，包括現任的邱純枝、黃呈琮、周守訓、程本清都繼續留任，新增沈榮津、利明献、寶佳資產前策略長吳素秋；獨立董事則是黃協興留任，新增壽險公會理事長陳慧遊、中信金前副董童兆勤、律師趙梅君等。
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