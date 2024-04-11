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東元合併東元精電 斥資2.4億

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

東元集團發動併購，旗下東元精電（8041）昨（10）日董事會通過，將與母公司東元合併，東元擬以現金約2.4億元、溢價至少4.61%，收購東元精電全數股權。合併完成後，以東元為存續公司，東元精電為消滅公司。

東元精電為興櫃公司，昨天為此暫停交易，並於昨天晚間舉行重大訊息說明會，宣布將被東元併購。東元精電將在6月17日舉行股東常會，通過這項被收購案，若順利獲得股東同意，並取得主管機關核准後，將完成合併案，合併基準日暫訂為今年8月17日。

東元精電去年每股擬配發現金股利0.6元，此次東元收購股權案，時間點尚不確定在東元精電除息前或除息後，東元開出兩個收購價，若在東元精電除權息交易日前完成，將以每股現金34.6元收購；若合併基準日於東元精電除權息交易日（含當日）之後，每股以現金34元（除權息）收購。

東元精電指出，東元此次是以現金收購，預計併購金額約2.4億元。東元精電9日興櫃參考價收32.5元，換算此次東元收購溢價4.61%至6.46%。

東元精電2022年登錄興櫃，以生產伺服馬達、永磁式步進馬達、無刷直流馬達等產品為主，也是東元集團在精密馬達發展與智慧製造應用、電動載具市場的重要布局。

東元精電資本額1.72億元，2022年營收6.64億元，年減26.2%；稅後純益0.44億元，年減27.8%，每股純益2.56元。2023年營收5.31億元，年減20.1％。

東元目前資本額213.9億元，每月營收約四、五十億元，換算東元精電一年營收僅約東元一個月業績15%，此次合併對東元實際業績貢獻有限。

東元精電表示，合併之後，將有利於產銷研資源統合，達到產品與成本優化，並強化機電系統整合業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，進而發揮產業整併的價值與綜效。

東元 營收

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