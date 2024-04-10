大坪數淪毒藥 別人賺450萬、他晚8年賣屋慘賠2196萬

大安森林公園周邊一向被認為最具保值性，不過近期卻出現慘賠案例，位於新生南路巷弄內的中大坪數社區「非非想」，高樓層2戶今年1月以總價8,174萬、7,686萬元出售，對比8年前入手價位，2戶帳面賠售2,196萬元。

值得注意的是，該筆交易中其中一戶，第一手屋主在2013年3月預售入手後，於2015年12月轉手，當時還賺454萬元，但接手的屋主，晚了8年出售，卻賠了814萬元。

根據實價，該豪宅位於新生南路一段，在大安森林公園附近，屋齡約10年。

今年一月高樓層2戶同時出售，資料顯示，應為同一屋主，兩戶含車位分別為82坪及76坪，合計158坪，交易總價分別為8,174、7,686萬元。對比2戶8年多前陸續買進的價格，分別賠售814萬、1,382萬元，總計虧損達2,196萬元。

該社區並非都是賠售，上述交易的其中一戶，2013年3月預售成交價為8,614萬元，之後於第一手屋主於2015年12月以總價9,068萬元轉手，持有2年帳面獲利454萬元。但接手者再賣，總價降至7,686萬，賠了1,382萬元。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，該社區雖位處新生南路巷弄內，不過緊鄰大安森林公園，且距離捷運東門站也步行約10分鐘可達，位處北市蛋黃區，此類物件平均單價行情至少150萬元上下。

不過，由於少子化趨勢，國內房市逐漸往小宅化、精品化靠攏，北市尤其明顯，大坪數物件目前市場銷售頗有難度，加上平均地權條例修法後，私法人禁止購屋，同時央行「豪宅限貸令」仍未鬆綁，讓高總價住宅買氣冷颼颼，儼然淪為票房毒藥，此時若是屋主有資產配置需求，或是急於使用現金，較願意讓利銷售。

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