快訊

花蓮大地震後「位移」…玉山也長高？這裡抬升45.1公分

桌球／與江宏傑和解無用！福原愛「奧運球評」工作遭另一女神取代

康老師愛貓「妞妞」現身！天王星拆除停工…現場播貓叫聲誘捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大坪數淪毒藥 別人賺450萬、他晚8年賣屋慘賠2196萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。取自google地圖
房市示意圖。取自google地圖

大安森林公園周邊一向被認為最具保值性，不過近期卻出現慘賠案例，位於新生南路巷弄內的中大坪數社區「非非想」，高樓層2戶今年1月以總價8,174萬、7,686萬元出售，對比8年前入手價位，2戶帳面賠售2,196萬元。

值得注意的是，該筆交易中其中一戶，第一手屋主在2013年3月預售入手後，於2015年12月轉手，當時還賺454萬元，但接手的屋主，晚了8年出售，卻賠了814萬元。

根據實價，該豪宅位於新生南路一段，在大安森林公園附近，屋齡約10年。

今年一月高樓層2戶同時出售，資料顯示，應為同一屋主，兩戶含車位分別為82坪及76坪，合計158坪，交易總價分別為8,174、7,686萬元。對比2戶8年多前陸續買進的價格，分別賠售814萬、1,382萬元，總計虧損達2,196萬元。

該社區並非都是賠售，上述交易的其中一戶，2013年3月預售成交價為8,614萬元，之後於第一手屋主於2015年12月以總價9,068萬元轉手，持有2年帳面獲利454萬元。但接手者再賣，總價降至7,686萬，賠了1,382萬元。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，該社區雖位處新生南路巷弄內，不過緊鄰大安森林公園，且距離捷運東門站也步行約10分鐘可達，位處北市蛋黃區，此類物件平均單價行情至少150萬元上下。

不過，由於少子化趨勢，國內房市逐漸往小宅化、精品化靠攏，北市尤其明顯，大坪數物件目前市場銷售頗有難度，加上平均地權條例修法後，私法人禁止購屋，同時央行「豪宅限貸令」仍未鬆綁，讓高總價住宅買氣冷颼颼，儼然淪為票房毒藥，此時若是屋主有資產配置需求，或是急於使用現金，較願意讓利銷售。

大安森林公園

延伸閱讀

瑞芳爪峰里志工何美蘭熱情的心 領志工照顧銀髮族

貢寮龍洞街假日必塞 擬拓寬道路人車分流更安全

宜蘭機關學校帶頭減塑成效曝 餐飲業提供循環餐具加分

獨／強震後土城大樓社區淪危樓遭疑被偷工減料 建商監察人驚見現任立委

相關新聞

96件失效！北市驚爆危老棄建潮 專家點三原因

本月3日於花蓮發生規模7.2強震，震央花蓮傳出二棟建物倒塌，全台各地多處房屋震出裂痕、樑柱斷裂及鋼筋爆露等受損災情，再次...

通膨升息衝擊 「豪宅客」也被漲租、這棟漲4成

北市士林、北投一帶高端租屋市場蓬勃發展，住商機構企研室統計發現，近期士林、北投不少豪宅社區出租，租金多有1成以上漲幅，甚...

空地勤都把關！長榮航、長勤獲國際醫藥冷鏈運輸認證

國籍航空公司的醫藥冷鏈技術獲得國際間肯定。長榮航空及長榮航勤日前再次獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際...

高鐵房市熱爆！新竹價漲7成、這站交易量增8倍

各地高鐵站周邊近年加速開發，房市表現亮眼，許多人認為後勢可期，可望繼台積電之後，成為下波房市熱區。永慶房產集團統計近3年...

大坪數淪毒藥 別人賺450萬、他晚8年賣屋慘賠2196萬

大安森林公園周邊一向被認為最具保值性，不過近期卻出現慘賠案例，位於新生南路巷弄內的中大坪數社區「非非想」，高樓層2戶今年...

AI帶動商辦置產潮 港湖企業包棟買、租客變屋主

內湖及南港成為近年商辦大樓交易主要戰區，根據實價揭露，南港新廠辦「利百代商業大樓」首度揭露交易資訊，今年1月「展碁國際」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。