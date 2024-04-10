中鋼榮獲世界鋼鐵協會2024永續發展優勝企業獎項 建構產業韌性

為肯定全球鋼鐵企業於經濟、環境、社會等ESG面向創造及帶動永續發展價值，世界鋼鐵協會(World Steel Association, worldsteel)於台灣時間4月9日發布獲選2024「永續發展優勝企業」的11家會員企業名單，中鋼（2002）繼2019年首次得獎後再次脫穎而出，榮獲worldsteel授予此項最高榮譽獎項，顯示中鋼多年來推動ESG工作的優異成果獲得國際具公信力組織的極大讚賞及肯定，並與同得殊榮的韓國POSCO、日本JFE 、印度Tata 鋼鐵等亞洲鋼廠齊名，列為國際級的先進永續鋼廠。

worldsteel由世界各國的鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會和鋼鐵研究機構等上百位會員所組成，為規模最大、最活躍的產業協會之一，不僅在全球鋼鐵產業中發揮領導作用，也針對會員企業在經濟、環境、社會等永續發展等面向的績效表現，評選出優異鋼廠，並頒予「永續發展優勝企業」獎項，藉此鼓勵全球鋼鐵同業彼此砥礪精進，在永續發展領域和鋼鐵事業經營中不斷突破與成長。

隨著碳有價時代的來臨，中鋼早於2006年依據國際標準ISO14064溫室氣體盤查作業執行組織型碳盤查，除了定期揭露經公正第三方查證之碳盤查資訊外，也持續精進降低碳排技術，使國內下游客戶可就近採購高品質且低碳排的鋼品。另外，中鋼在既有產品成本計算系統下，再建置產品排碳強度系統，該系統不但能自動計算個別產品訂單的最低排碳產製路徑，也利於客戶詢單或下單時掌握每批鋼品訂單的碳排強度。

中鋼面對2050碳中和挑戰，與世界頂尖鋼鐵領域工程顧問公司交流及對標日本JFE、Nippon Steel、韓國POSCO等國際指標鋼廠後，制定「短程減碳，中、長程先低碳再零碳」的多元減碳路徑，並以2018年為基準年訂出「2025年減碳7％、2030年減碳25％，2050年達成碳中和」的各階段減碳目標。此外，中鋼近年除了加大力度推動碳中和短程路徑的減碳工作，並增加使用再生能源外，也整合產官學研資源，投入中長程路徑所需的鋼化聯產、高爐添加還原鐵取代部分鐵礦、高爐噴吹富氫氣體取代部分噴煤、增用廢鋼，以及氫能冶金等創新前瞻技術研發，以儲備累積未來鋼鐵製程所需要的技術能量。

中鋼深刻體會僅銷售低碳鋼材予客戶仍不足以因應全球低碳浪潮，惟有全力推動鋼鐵產業低碳轉型，才能和客戶一同順應競爭環境。中鋼去年運用自身減碳技術，搭配碳權抵減碳排方式產出首批150噸符合碳中和宣告的線材產品，交付下游客戶加工成六角螺絲，率先為臺灣鋼鐵產業低碳價值鏈邁出一大步。此外，中鋼更成立碳管理輔導團隊，發揮「價值共創」精神協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，去年共協助22家業者輔導，創造節電潛力達 868萬度/年，總減碳潛力達4,443公噸/年的卓越績效。

中鋼近年來發揮自身減碳經驗，創造外部減碳影響力，由內而外的積極減碳行動及多項優異實績，經worldsteel評價為最突出會員企業之一，入圍steelie award生命週期評價卓越成就獎，並獲授予2024「永續發展優勝企業」殊榮。面對全球鋼市競爭態勢，中鋼持續落實「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸及推動「低碳轉型」、「數位轉型」、「供應鏈轉型」三大轉型行動，不追求生產更多鋼鐵，而創造鋼鐵最大價值，並攜手上下游業者，共同為建構臺灣鋼鐵產業永續韌性目標努力邁進。 中鋼持續落實「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸及推動「低碳轉型」、「數位轉型」、「供應鏈轉型」三大轉型行動，建構臺灣鋼鐵產業永續韌性。(中鋼/提供)

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