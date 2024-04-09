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中鋼獲世界鋼鐵協會2024「永續發展優勝企業」獎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼董事長翁朝棟與世界鋼鐵協會「永續發展優勝企業」證書合影。中鋼提供
中鋼董事長翁朝棟與世界鋼鐵協會「永續發展優勝企業」證書合影。中鋼提供

中鋼（2002）獲世界鋼鐵協會2024「永續發展優勝企業」獎項，持續推動「二軸三轉」，以建構台灣鋼鐵產業永續韌性。

為肯定全球鋼鐵企業於經濟、環境、社會等ESG面向創造及帶動永續發展價值，世界鋼鐵協會(World Steel Association, worldsteel)於台灣時間9日晚間發布獲選2024「永續發展優勝企業」的11家會員企業名單。

中鋼繼2019年首次得獎後再次脫穎而出，榮獲worldsteel授予此項最高榮譽獎項，顯示中鋼多年來推動ESG工作的優異成果獲得國際具公信力組織的極大讚賞及肯定，並與同得殊榮的韓國POSCO、日本JFE 、印度Tata 鋼鐵等亞洲鋼廠齊名，列為國際級的先進永續鋼廠。

隨著碳有價時代的來臨，中鋼早於2006年依據國際標準ISO14064溫室氣體盤查作業執行組織型碳盤查，除了定期揭露經公正第三方查證碳盤查資訊外，也持續精進降低碳排技術，使國內下游客戶可就近採購高品質且低碳排的鋼品。另外，中鋼在既有產品成本計算系統下，再建置產品排碳強度系統，該系統不但能自動計算個別產品訂單的最低排碳產製路徑，也利於客戶詢單或下單時掌握每批鋼品訂單的碳排強度。

中鋼面對2050碳中和挑戰，與世界頂尖鋼鐵領域工程顧問公司交流及對標日本JFE、Nippon Steel、韓國POSCO等國際指標鋼廠後，制定「短程減碳，中、長程先低碳再零碳」的多元減碳路徑，並以2018年為基準年訂出「2025年減碳7％、2030年減碳25％，2050年達成碳中和」的各階段減碳目標。

中鋼深刻體會僅銷售低碳鋼材予客戶仍不足以因應全球低碳浪潮，惟有全力推動鋼鐵產業低碳轉型，才能和客戶一同順應競爭環境。中鋼去年運用自身減碳技術，搭配碳權抵減碳排方式產出首批150噸符合碳中和宣告的線材產品，交付下游客戶加工成六角螺絲，率先為臺灣鋼鐵產業低碳價值鏈邁出一大步。

此外，中鋼更成立碳管理輔導團隊，發揮「價值共創」精神協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，去年共協助22家業者輔導，創造節電潛力達 868萬度/年，總減碳潛力達4,443公噸/年的卓越績效。

中鋼近年來發揮自身減碳經驗，創造外部減碳影響力，由內而外的積極減碳行動及多項優異實績，經worldsteel評價為最突出會員企業之一，入圍steelie award生命週期評價卓越成就獎，並獲授予2024「永續發展優勝企業」殊榮。

面對全球鋼市競爭態勢，中鋼持續落實「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸及推動「低碳轉型」、「數位轉型」、「供應鏈轉型」三大轉型行動，不追求生產更多鋼鐵，而創造鋼鐵最大價值，並攜手上下游業者，共同為建構臺灣鋼鐵產業永續韌性目標努力邁進。

中鋼 減碳 鋼鐵

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