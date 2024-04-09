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科妍取得自體膠原蛋白增生劑許可證 強攻台灣醫美市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

科妍（1786）9日公告，正式取得醫美再生注射劑「可麗媞」自體膠原蛋白增生劑（PLLA）的台灣藥證，更是國內唯一與美國食品藥物管理局（FDA）認證核可PLLA產品相同成分之第一家國產品牌執照，較市售其他產品具有更安全、更長效的優勢，將成為搶占醫美市場的利器，成為推動科妍未來營運成長的重要引擎。

科妍表示，醫美再生注射劑是一種以生物刺激性材料為主要成分，通過刺激人體自身膠原蛋白的再生，從而產生重塑緊致、美容抗衰作用的皮膚填充劑，按主要成分可分為PLA、PCL、羥基磷灰石、PMMA、PVA等。醫美再生注射劑主要通過刺激人體自身免疫反應來促進膠原蛋白的再生，從根本上實現面部線條的重塑、達到抗衰效果，且其降解物可完全被人體代謝，符合醫美微整形安全無副作用的高規格要求。

科妍總經理韓台賢表示，PLA在化學結構上，可分為L型(左旋)的PLLA與D型(右旋)的PDLLA，「可麗媞」研發超過五年，是一種聚左旋乳酸（PLLA），主成分是L型聚乳酸，與美國FDA唯一認證核可的PLLA產品成分相同，因此「可麗媞」除具有優異的安全性外，同時擁有速溶特性，並可長效且安全地刺激自體新生膠原蛋白，廣泛應用在臉部的除皺與對抗皮膚老化。

韓台賢表示，這次順利在台灣取證，是公司強化醫美、進攻國際的重要關鍵，將向歐盟申請藥證，並由合作夥伴申請中國大陸及海外市場銷售許可。據統計，2024年台灣醫美再生注射劑的市場規模約為18億元，中國大陸市場規模超過200億元，2025至2027的年複合成長性達28至31.2%，兩岸醫美市場對於再生注射劑需求將大幅推升。公司對於醫美新品「可麗媞」未來市占率，感到樂觀，相形之下，「可麗媞」的成本及安全優勢顯著，將與國內專業醫美團隊合作進行台灣內銷業務推廣。

科妍9日舉行法說，向法人說明近期新專利、新產品共兩項好消息。公司指出，重量級新產品問世助陣，加上國際布局漸趨完整，樂觀看待今年營運，雙位數成長可期。與會法人指出，公司接連推出關鍵的新品與新專利，且還有其他國家之授權機會，預期將有助提高市場認同度。

公司上月正式取得「製造自體交聯透明質酸凝膠之方法及其產物」之台灣專利，成為全球唯一不添加任何化學物質，即能有效產出無化學物質殘留的交聯醫療玻尿酸的技術，符合醫藥產品日趨嚴謹的要求。這項專利可將產品應用範圍擴大，除鞏固科妍在全球醫用級透明質酸產業的領導地位，新的專利技術未來尚可能對外授權，科妍原本專精醫美、骨科、婦產科產品，將逐漸拓展至牙科、外科等更多元化的醫療領域。

膠原蛋白 醫美

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