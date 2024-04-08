大都更時代到來 業者引進都更抗震新工法

花蓮地震讓都更改建再成熱門議題，台北市長蔣萬安近日宣布台北將進入「大都更時代」。元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，目前因強震全民對老屋都更的意識提升，但近年原物料價格上漲加上全台缺工問題，導致營建成本飆漲，讓很多都更危老案推動卡關，甚至市場出現很多危老、都更案審核通過不開工，甚至放到失效的狀況。

以全台都更、危老重建申請量最大的台北市來說，目前危老核准重建計畫中，也不少拖著不開工，甚至五年多來已有96件，已經「失效」不蓋了，顯見目前台北老屋更新推動面臨相當大的困境，一但老屋無法都更，就無法化解面對大地震來臨時的風險。

他表示，到去年Q4，全台屋齡30年以上的老屋就有483.3萬宅，占住宅存量高五成以上，目前嘉義縣、澎湖、雲林、台東、彰化、屏東及這次發生大地震的花蓮，區域老屋占住宅存量比重超過六成，而宣布進入大都更時代的台北，區域老屋占比甚至高達72%，幾乎遍地是老屋。

周昆立指出，台灣早期蓋房子，因法規對結構設計的要求並不嚴格，所以較缺乏耐震設計。民國七十二年以後，雖建築技術規則規定，房屋建築需要耐震設計，但是建商能確實做到的並不多，加上早期政府為防止過度採集砂石，破壞水土保持，曾一度放寬使用海砂，導致民國70~80年間蓋的房子，不少都是海砂興建，這類目前屋齡30年以上的房子房屋耐震力都有疑慮，若遇強震恐產生不少傷亡。

他表示，為此元宏不動產加值服務平台與全向科技及柱中柱科技合作，引進最新韌性減震工法，可減碳，耐震，且省成本，同樣耐7級強震下，每坪營建成本還可省1萬，此外，因擁有高耐震能力，還可申請內政部耐震性能評估，最高的6%容積獎勵，可讓參與都更的民眾與建商，花最少、蓋最好。

全向科技董事長劉永昌也指出，從全世界震災統計資料顯示，地震所造成大樓倒塌的主要原因，約有95%歸咎於1F柱體的嚴重破壞造成房屋瞬間傾斜倒塌與重物摔落擊中，也是釀成人們死傷的重大原因。為了降低地震所造成的傷亡，目前世界建築抗震工法已越來越強調結構安全優先，而與J.V.柱中柱科技公司推出的「雙韌性耐震性能(RBone+雙核心柱中柱2.0)新工藝」，是目前市場最領先的技術之一。 資料來源／元宏不動產加值服務平台

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