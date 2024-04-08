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台灣祭吸引逾百萬人次參與 經濟效益超過10億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
今年台灣祭吸引逾百萬人次參與。圖／屏東縣府提供
今年台灣祭吸引逾百萬人次參與。圖／屏東縣府提供

今年台灣祭吸引逾百萬人次參與，人潮讓恆春半島旅宿一房難求，餐飲、伴手禮，甚至攤商都大發利市，整體經濟效益超過10億元。

在地恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽強調，這是近8、9年來首見的盛況；縣民宿協會理事長于松華更強調，儘管樂迷的熱情嗨翻，但自律性明顯高於過去的音樂祭，期待未來這個音樂品牌能夠繼續發光發熱，成為台灣最大的音樂品牌。

傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，台灣祭今年第四屆，將早期春吶獨立音樂的精神再度帶回墾丁，得到樂迷重大迴響，3天共有超過百萬人次進入會場，除了培養更多的獨立音樂樂迷之外，也強化恆春半島的音樂旅遊元素，更期待帶來當地的經濟效益。

她說，大家都格外小心維護這個音樂品牌，雖然跟其他音樂祭一樣，難免有零星脫序行為，但除了主辦單位及時處理，更看到樂迷的主動譴責、找出滋事者，可見樂迷也十分珍惜台灣祭品牌。

屏東縣民宿協會理事長余松華表示，台灣祭和春吶相較，台灣祭整體氛圍正面許多，提供免費的平台讓本土樂團和喜愛音樂的民眾可以盡情投入、享受音樂，是非常健康的音樂盛會，今年現場很明顯可以感覺到大多是為了音樂而來朝聖的年輕人，他們的熱情讓墾丁整個熱起來，這才是墾丁style。

恆春觀光產業聯盟理事長林榮欽也強調，今年台灣祭期間，整體觀光產值非常高，已經很久不曾如此，這也是活動帶動在地經濟發展最好的案例，非常謝謝屏東縣政府及台灣祭所有工作人員。

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