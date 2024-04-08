最高點到了？ 新北房價停漲、部分區域走弱回跌

新北市政府地政局8日公布2023年第4季住宅價格指數，去年10~12月全市住宅價格指數月漲幅幾無變化，觀察新北市8大次分區包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水等，去年10~12月指數與前年同期相較則大概有-0.72~3.39%的年變動率，整體價格漲勢疲弱不少。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，新北市各區域有重大建設推動，帶動住宅市場，不過去年底雖說政府推出「新青安」貸款救市，但市場受平均地權條例修法限制預售屋轉約、總統大選在即等影響，加上房價來到高點，整體買氣較為趨冷，以至於價格漲幅相當有限。

觀察新北市各大開發區方面，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季變動率大致為0~0.88%不等漲幅。另外，新北各捷運線指方面，板南線(板橋段)、板南線（土城段）、中永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線指數與上季漲跌為-0.1~0.12%。

賴志昶分析，新北市過去以重劃區、捷運沿線住宅最為火熱，不過去年底出現罕見地房價漲幅趨緩，主要原因為2022年到2023第三季為房市多頭的高峰，新北各區域新案相繼疊價，單價屢創新高。

不過房價屢創新高之下，重劃區預售案、新成屋以及捷運周邊住宅總價攀升，逐漸非首購族群所能負擔，致使年底雖有「新青安」貸款議題，但仍讓區域買氣受限，也讓2023年底房價與上季高點相比，出現略為修正情況。

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