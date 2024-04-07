誠品、蔦屋戰火延伸台中七期！吳旻潔：我們要做貼近生活的商場

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台中最新地標「誠品生活480」於3月下旬開幕，位處被喻為「台中信義計畫區」的七期，不僅緊臨全台百貨店王、店后旁，更距離知名日系書店蔦屋台中市政店僅650公尺，對誠品生活（2926）帶來的經營優勢與挑戰有哪些？

誠品位於台中的大型指標店「誠品生活480」於3/23正式開幕，插旗七期百貨一級戰區，全台百貨店王新光三越、店后大遠百2023年的營收，分別創下258億元、214億元新紀錄，聯手瓜分大台中超過4百億元百貨市場。

百貨一級戰區雖有集客效應，但誠品的定位與百貨截然不同。走進「誠品生活480」，全店8層樓、7500坪空間，一樓販售香氛、蠟燭、知名下午茶與植栽，誠品生活董事長吳旻潔說：「我們要做貼近生活的商場。」

「誠品生活480」附近不但有百貨雙雄，步行10分鐘就到日系書店「蔦屋台中市政店」。2017年信義誠品曾與蔦屋於信義區首次交鋒。那一年，蔦屋書店落腳信義區統一時代百貨5樓，與2006年開幕的誠品信義店相隔不到500公尺。去年底信義誠品收攤後，兩大書店的商戰延伸至七期。

「誠品生活480」步行10分鐘就到日系書店「蔦屋台中市政店」。取自台中觀光旅遊網

誠品與蔦屋的競爭一波又一波，本土與日系書店各具備有哪些優勢？

首先，蔦屋是日本最先發展「Book＋Cafe」概念的連鎖品牌，曾傳出蔦屋書店成立之前，負責人員曾赴誠品參考其營運模式。2011年正式營業的蔦屋書店，憑藉獨特的空間設計，曾入選「世界最美的20家書店」，日本蔦屋書店會員卡還做到跨領域生態圈都能累積消費轉紅利使用，例如便利商店，十多年來逐漸發展出三大特色：空間設計、策展活動、數據行銷。

「誠品書店」則於出版業蓬勃發展的1989年成立。據統計，1996年台灣出版產值約5、600億台幣，近十年來，出版業產值從高峰的360億元，腰斬剩180億元。台灣實體書出版市場，經歷90年代發展期後，如今愈來愈難賣。

吳旻潔透露，誠品書店去年總共銷售850萬本書左右，今年將突破千萬。

誠品做對了哪些事？關鍵之一是誠品線上經營。根據誠品內部統計，2023年實體門市每年創造1.5億人流，不重複的線上會員有140萬人次。經營電商後，誠品接觸到更多新客群，每2位線上消費者中有1人會到實體門市。

其次，誠品也針對個別商圈屬性優化門店，不再只是做綜合型書店。例如，位處七期的「誠品生活480」書店，建築、攝影類書籍種類齊全；板橋店位在府中商圈，考證類書籍需求高；新店裕隆城的養生、身心靈類則是暢銷書籍，根據商圈屬性調整的成果，也體現在松菸店，24小時松菸店的書區面積500坪，僅信義店三分之一，但2月銷售已達信義店八成，坪效頗高。

隨著今年底進駐台南6000坪的南台灣最大店面，誠品生活北、中、南大型店佈局完成，市場預估，誠品有望結束三年虧損轉盈。

（本文出自2024.04.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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