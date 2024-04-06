台中機捷水岸地標「金林梧境」公開 民眾預約賞屋熱絡

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在捷運綠線營運帶動下，台中機捷特區近幾年成為台中發展最快速的生活商圈。由金林建設規劃打造的機捷水岸綠海特區首座22層凌空森瀑地標「金林梧境」，今(6)日舉行新案公開暨VIP茶會，此案累計吸引超過500組民眾預約賞屋，公開首日現場氣氛熱絡。

市調顯示，除了捷運之外，74號快速道路也帶動沿線房市快速發展，包括水湳經貿園區、14期重劃區、機捷特區及廍子生活圈，房價也一路由水湳經貿園區7、8字頭，14期坐6望7，到機捷與廍子的坐5望6。相對而言，僅開發四成土地的機捷特區，不但房價親民，且更具成長空間。

金林建設董事長李金鑰就表示，金林是從土地開發起步，深刻了解每一塊土地都應該被好好珍惜，而建築就是最好的方式。

基地面積907坪的「金林梧境」，規劃地上22樓、地下三層建築，104戶零店面，39至45坪純3房產品，每坪單價55萬至60萬元，主力總價帶2,500萬至2,800萬元間，總銷23億元。

金林建設總經理曾毓民強調，「金林梧境」位於機捷特區極為珍稀的公園水岸首排，坐擁無垠綠海，悠閒水岸，以及約1.6公里的水岸步道，並能快速串聯台74交通動脈與具備成熟生活機能，因此對於個案規劃內涵，這次都是以極高標準全面精鑄。

堅持「品質取決堅持，細節造就品牌」的經營理念，曾毓民說，金林建設在跨入建築之際，即力邀職人精華與精實規劃，從首發作品「金林無界」好評完銷後，這次「金林梧境」接續因蘊而生，傾聽土地心跳，更共鳴難得居境，全面以更精研的細究思維，與更高端的建築美學，敬獻傑出之作。

為了充分發揮基地鄰公園水岸的優勢，也為了成就又一次的品牌經典作品，「金林梧境」力邀各界名家翹楚聯手共聚，包括全球排名百高摩天大樓的建築詩人劉偉彥。

還有空間詞家「本策設計」、植感名家「承園景觀」、結構權威「大彥結構」等，一起從「家」出發，擘劃出一座擎天森林地標，濃綠森瀑語彙，仿若森活浮島的建築意象，不但引領機捷特區矚目天際，也是一座足以改變住家定義的時代建築。

「金林梧境」位於台中目前極具話題熱度的機捷特區，不只因為其複製全國捷運增值的城市發展腹地，更是因為其在短短幾年時間，便擁有包括商圈、學區、公園、交通等機能全數到位，並能快速串聯台74、捷運綠線及鐵路等交通動脈。

也因為如此，除了「金林梧境」積極領先推案之外，其中年初已進場的富宇「鉑金大苑」，目前實登成交均價也已來到單坪53萬元，後續還有如大城建設、惠宇建設等知名建商都蓄勢待發，計畫推案，可以預見機捷特區充滿力道的發展潛力，前景可期。 金林建設打造的機捷水岸綠海特區首座凌空森瀑地標「金林梧境」今日公開。記者宋健生/攝影

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