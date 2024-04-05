山富董事長陳國森：擴張徵才300人以上 看好各式包機行程
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國人出國旅遊熱度不退，山富（2743）董事長陳國森表示，今年員工旅遊及各式獎旅團出籠，觀光市場需求還是相當旺，山富今年要擴張徵才300人以上；今年產品的組合就很重要，山富鎖定各種特定旅遊包機及郵輪產品，4月北半球的旅遊旺季才剛開始，日本的立山黑部開山後的行程銷售超熱門。
陳國森指出，戰後嬰兒潮世代開始陸續退休、有錢有閒的人數向上攀升，再加上疫情後改變許多人的消費習慣，出國旅遊人次只會增加不會減少，所以今年出境觀光市場需求還是非常強勁。
今年各式員工旅遊及獎旅團出籠成為今年業績成長的最大動能，產品的包裝也非常重要，要推出吸引消者目光的產品；尤其，疫情之後許多人更願意消費，今年推出產品種類多元，包括郵輪產品增加，日本各式櫻花包機產品更多元。
山富全面搶攻各種季節型的包機行程，推出「花現四國深度旅‧ 星宇航空德島包機」及「台中高松包機‧香川‧關西大蒐秘」，最近熱銷還有「日本阿爾卑斯山」之稱的日本之座頂中部山岳國立公園立山開山，推出各項立山黑部行程。
另外，東南亞的部分，瞄準酷的玩水深渡旅遊商機，推出直飛前往度假勝地－普吉島行程及「直飛越南富國島」。
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