遠百花蓮、愛買今恢復營業

在全球2萬3000家「考生」中，巴特利特（Nicolette Bartlett）特別點名按讚台灣排碳大戶，也是台灣最大的石化集團——台塑企業。巴特利特是CDP的首席影響官，CDP的中文全稱是「碳揭露計畫」（Carbon Disclosure Project），是當前全球最大的碳揭露組織。

2024-04-04 07:30