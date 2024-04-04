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遠百花蓮、愛買今恢復營業
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
昨（3）日上午花蓮發生大地震，花蓮成為重災區，而受影響停業的遠百花蓮、愛買，在整理完畢後，今日恢復正成營業。
遠百表示，遠東百貨持續關心員工及專櫃同仁自身安全，清查狀況並加強環境檢查，力求提供消費者安全舒適的購物、餐飲、娛樂空間。而今日4日全台分公司全部賣場包含餐廳與威秀影城正常營業。
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