新北蘆洲簡易都更案核定 蘆洲都更再添一案

新北市簡易都更再多一案。新北市蘆洲區集賢路上一處簡易都更案，於今年3月核准簡易都更，未來將重建為兩棟13層樓集合住宅大樓，改善整體環境並留設人行空間，所有權人們已經非常期待入住新家。

全國首創程序簡化、獎勵明確的「簡易都更」，只要屋齡30年以上老舊建物投影面積達基地面積一半以上即可提出申請，透過爭取建築配置、規模與時程獎勵，最高可取得30%容積獎勵。而相較一般都更程序，簡易都更提供較具彈性快速的選擇，並透過退縮人行空間與規劃植栽方式，達到行人友善通行與環境景觀改善目標。

本次核定的簡易都更案位於蘆洲集賢路上，基地面積約602.75坪，現況為五棟1-2層樓老舊建物，其中一位所有權人鄭媽媽已高齡80多歲，為了讓鄭媽媽儘快住進新家，住戶們共同討論後決定申請簡易都更，透過簡易程序加速本案進行，並取得30%容積獎勵適用認定，預計更新為124戶的兩棟13層樓集合住宅大樓，鄭媽媽對於縮短搬進新家的時間感到由衷的欣慰，也更加期待美好新家、新生活的到來。

新北市都市更新處處長林炳勲表示，市府為協助危險建物重建，提出多元都更方案，民眾可依個別社區基地條件、整合程度選擇適合的方案，截至今年3月底多元都更已核准940案，其中自侯市長上任後核准量為790案，為過去20年的5.26倍。本案簡易都更案鄰近捷運徐匯中學站，交通機能優越，且徐匯中學站周邊半徑500公尺範圍內已有5案多元都更案件，不只改善重要交通節點環境景觀，也透過都更留設舒適人行步道，強化整體公益性。

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