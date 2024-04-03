劍湖山飯店推出「幸福ㄟ古早味-懷舊美食饗宴」搶客

劍湖山（5701）渡假大飯店宣布，即日起至6月30日推出「幸福ㄟ古早味-懷舊美食饗宴」，由飯店主廚陳世霖選用雲林在地的優質食材，在原有菜色上依客人喜愛度調整，並新增20多道讓人懷念的冷熱菜式，將在午餐及晚餐時段輪番上陣。

餐飲市場競爭激烈，業者常須推陳出新，以滿足消費者多變挑剔的味蕾，位於雲林的劍湖山渡假大飯店，在每一季都會推出不同的主題料理，讓消費者能享受異國風味創意美食，與在地新鮮食材結合的美味，頗受來往遊客及在地鄉親喜歡。

劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑表示，雲林是台灣重要的農業大縣，自己也是農家子弟，在從小到大的成長過程，就有很多讓人懷念的好味道，即便後來在外地求學或工作期間，比較起大魚大肉的奢華，反倒是樸實的古早味會更讓人懷念。

曾慶欑說，這除了代表一個年代的美好，更是故鄉的味道，所以飯店選用雲林在地的農產，請主廚發揮巧思及料理功夫，除了在口味上要好，在健康上也要能兼顧，另外部份菜色主廚也發揮創意，用西式作法來呈現懷舊料理，讓大家開心也安心地享受這溫暖的台灣味。

其中，主廚也特別推薦幾道菜色，如「福祿壽雙蘿燉牛肉」，以在地的福祿壽酒廠料酒搭配紅蘿蔔、白蘿蔔和香料、牛肉燉煮、口感鮮嫩、香氣撲鼻。「鳳梨醬筍蒸海鮮魚」則用了新鮮的海魚，搭配在地小農生產醃漬的鳳梨醬筍，鮮嫩又爽口。

還有炒白花菜干和自然風乾菜豆干湯、蝦米風味甘藍飯等，令人垂涎欲滴；另外中南部獨有的薑汁蕃茄也是相當特別，老薑磨成泥再加入醬油、白砂糖的沾醬，鹹甜味中帶點微微的薑味，口味堆疊的層次感讓黑葉蕃茄更顯美味。

甜點部分推薦的地瓜磅蛋糕，採用水林生產地瓜，香甜綿密為蛋糕口感帶出更多層次，每一口都是滿滿的古早好味道。 劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑及西餐主廚介紹古早味懷舊料理。劍湖山渡假大飯店提供

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