長榮海運股東會紀念品出爐！送「Jack wolfskin輕柔薄毯」
長榮海運（2603）今天公布股東會紀念品，繼去年推出讓小股東大排長龍的康寧杯後，今年股東會一樣要送小股東好康禮物，長榮海運股東可以領到「Jack wolfskin輕柔薄毯」。
長榮海運表示，股東會紀念品領取的發放標準為，持股未滿1,000股的股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。今年股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年04月27日至113年05月25日止。
長榮海運去年股東會小股東可以拿到市價約650元的「康寧陶瓷不鏽鋼真空保溫雙飲隨行杯」，小股東踴躍出席領紀念品，從B1排到一樓，現場排隊動線規劃良好，股東也很快領到紀念品。
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