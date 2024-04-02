演唱會票房佳 寬魚邱瓈寬：今年獲利力拚雙位數成長
寬魚國際（6101）執行長邱瓈寬2日表示，去年篤定繳出獲利的成績單，將配發現金股利回饋股東，公司也預期今年全年度營收與獲利，將有兩位數百分比的成長。
寬魚國際財務長兼發言人莊偉民指出，今年毛利率占比最大的是演唱會跟商演，商演的毛利率相對穩定，商演大致落在 25-35％ 之間，演唱會從 10％ 到 40-50％ 都有， 18% 的毛利率就是演唱會占比高，今年度預期商演部分會增加，會把毛利率再往上拉。
整體而言，受惠演唱會、電影及眾多天王天后的錄音與視聽版權使用，今年票房依舊亮眼，而上半年製作、主辦海內外演唱會檔期全滿，下半年也已談定多場巨星演唱會，將陸續公布，今年上半年營收相當樂觀，有望超越去年。
寬魚今年最矚目的演唱會即是韓國國民天后「IU」（李知恩），將首度登上台北小巨蛋開唱，開賣當日更有70萬人在線搶票，刷新網上預售最多人數在線的紀錄。
其他演唱會包括3月22-23日馬來西亞站、3月30日澳門站的王心凌「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」，國民歌王周華健接棒於5月10日及11日在澳門開唱等。
展望未來，寬魚表示，將積極開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等四大娛樂項目，布局既深且廣、質量俱佳，與其他經營單一項目的文創公司，拉開距離。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他抱怨台北1缺點「很惡劣」 網無奈狂點頭：房價超一流 居住品質二流
▪ 升息房市慘？一表看斷頭違約、新天龍國耐受力最強
▪ 南科產值1.58兆超越竹科 房價將落後補漲？
▪ 租金、房貸算一算 七都這十區買房不如租房
▪ 第1季三大利多加持 六都房屋買賣移轉…熱呼呼
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言