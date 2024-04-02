演唱會票房佳 寬魚邱瓈寬：今年獲利力拚雙位數成長

寬魚國際（6101）執行長邱瓈寬2日表示，去年篤定繳出獲利的成績單，將配發現金股利回饋股東，公司也預期今年全年度營收與獲利，將有兩位數百分比的成長。

寬魚國際財務長兼發言人莊偉民指出，今年毛利率占比最大的是演唱會跟商演，商演的毛利率相對穩定，商演大致落在 25-35％ 之間，演唱會從 10％ 到 40-50％ 都有， 18% 的毛利率就是演唱會占比高，今年度預期商演部分會增加，會把毛利率再往上拉。

整體而言，受惠演唱會、電影及眾多天王天后的錄音與視聽版權使用，今年票房依舊亮眼，而上半年製作、主辦海內外演唱會檔期全滿，下半年也已談定多場巨星演唱會，將陸續公布，今年上半年營收相當樂觀，有望超越去年。

寬魚今年最矚目的演唱會即是韓國國民天后「IU」（李知恩），將首度登上台北小巨蛋開唱，開賣當日更有70萬人在線搶票，刷新網上預售最多人數在線的紀錄。

其他演唱會包括3月22-23日馬來西亞站、3月30日澳門站的王心凌「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」，國民歌王周華健接棒於5月10日及11日在澳門開唱等。

展望未來，寬魚表示，將積極開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等四大娛樂項目，布局既深且廣、質量俱佳，與其他經營單一項目的文創公司，拉開距離。

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