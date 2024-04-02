電商業者拚春遊商機 出國旅遊、露營夯
4月起戶外活動開始盛行，加上傳統春假活動，是國內外行程出遊時機，電商力拚旅遊師機，網路家庭（8044）PChome 24h購物觀察站上近兩週（3月18日至4月1日）「行李箱、拍立得、濕紙巾」等旅行、戶外用品相關關鍵字搜尋量提升，隨著旅行旺季的到來，帶動站上近一週「行李箱」買氣相較上週成長近20%，露營相關用品買氣也有明顯增長，尤以「戶外電霸」對比上週買氣成長10%，顯示出國旅遊蔚為風潮、露營仍為主流。
瞄準戶外與連假商機，PChome 24h購物集結站上運動戶外、美妝日用、數位家電等品類商品，推出「春季狂購節」優惠活動，並貼心整理「10大旅行好物清單」給正在準備出遊用品的消費者。
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