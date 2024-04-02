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影／基隆威海營區將促參商業開發 飯店、百貨商場都有可能

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
威海營區舊址可與海洋廣場、東岸旅運中心商場、市區商圈串連發展，將成未來基隆海港城商業觀光重地。記者游明煌／攝影
威海營區舊址可與海洋廣場、東岸旅運中心商場、市區商圈串連發展，將成未來基隆海港城商業觀光重地。記者游明煌／攝影

基隆威海營區軍港西遷後，總面積1.42公頃土地，主要為航港局土地，將規畫為提供郵輪旅運服務、帶動市區觀光商業廊帶發展動能。市長謝國樑昨與航港局舉行第一次合作開發會議，達成「土地共同開發」共識，以促參BOT辦理，未來規畫飯店、百貨公司、商場、商辦等都有可能。

威海營區舊址位中正路東三、東四碼頭對面，旁邊是基隆長榮冠桂，近中正公園及義二路商圈，連接市區與東岸碼頭，地理位置優越，且位交通要道。

謝國樑昨與航港局、港務公司、國產署、軍備局等單位舉行合作開發會議，謝國樑說，威海營區軍港西遷案，去年底順利完成拆除作業，原基地將打造為都市觀光遊憩廊帶。

謝國樑表示，由於該土地為多單位共同持有，在進行都市更新規畫時，應通盤考量後續土地與未來建築物管理方式。經討論後決議，市府與航港局將採用土地共同開發的方式，確保民眾使用的活動空間，可有更多規畫彈性，對於民間投資而言，可開發面積較大，也較具吸引力。

與會單位盼加速行政流程，謝國樑說，期望在6個月後完成「促參可行性評估」，報中央同意後再啟動「招商引資計畫」，後續市會會將原本的機關用地變更為商業區，以利後續招商。

市府都發處表示，市府有部分土地產權，但占比不多，將由航港局來主辦，未來開發的定位都還要再討論，但朝商業開發的方向有共識，因是基隆港區少有完整的一塊公有土地，距市區又非常近，未來可與東三、東四商場、海洋廣場、義二路商圈及中正公園觀光廊帶串連，觀光發展可期。

至於有哪些商業模式，比如飯店、百貨公司、商場、電影院等都有可能性，還要相關單位研議，會考量民眾與觀光的需求規畫，待後續實際透過促參方式進行BOT開發，才會有定論。

碼頭 觀光 都市更新

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