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社宅誰蓋得多？中央規畫動工4700戶 中市府已破萬戶

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市都發局長李正偉指出，台中社宅包括完工、施工中及未來將興建的戶數合計達10189戶，未來會持續盤點可用土地，規畫、興建社會住宅。記者陳秋雲／攝影
中市都發局長李正偉指出，台中社宅包括完工、施工中及未來將興建的戶數合計達10189戶，未來會持續盤點可用土地，規畫、興建社會住宅。記者陳秋雲／攝影

社宅興辦成果在中央、中市府掀起話題，「誰蓋多少戶」爭論不休，截至今年3月，據「國家住宅及都市更新中心網站」顯示，中央在台中共有12案、4702戶社宅，其中4案已動工，5案發包、3案規畫中；中市府則共有30案社宅計畫、10189戶，其中9案、2719戶完工，13案、3385戶施工中，已超越中央對市府預期。

中市都發局長李正偉表示，台中社宅包括完工、施工中及未來將興建的戶數合計達10189戶，不僅可達中央所訂定的全市目標1.4萬戶，目前市府興辦進度，已超前平均分攤的7千戶目標，未來會持續盤點可用土地，規畫、興建社會住宅

中央規畫社會住宅，台中市分配到1.4萬戶，若以平均分擔計算，中央、地方各分擔7千戶，台中市興辦與完工社宅已累計6104戶，後續台中還有7處要開工，盧任內將達到1萬戶，中央則有4702戶動工、規畫中。

據「國家住宅及都市更新中心網站」顯示，中央在台中共計畫12案、4702戶社宅，其中有3案、892戶規畫中，9案已發包；潭子、北屯與南屯，及今天動工的烏日「榮泉安居」，共有4處社宅、總戶數已達1308戶動工。

中市府目前已規畫30案、10189戶社宅，其中有9案已完工，共2719戶入住，13案、3385戶施工中，另已發包3案、2351戶，5案規畫中、1734戶，已超前平均分配數7千戶。

社會住宅 都市更新

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