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租金、房貸算一算 七都這十區買房不如租房

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹房市示意圖／住宅週報提供
新竹房市示意圖／住宅週報提供

根據《591實價登錄》統計，在比較去年六都及新竹各行政區租金、成交總價中位數並計算每月還款金額後，統計出十大「買不如租」地區，結果不意外的以台北市「霸榜」，一口氣有7個行政區上榜，其餘則是新北市板橋、永和及新竹竹北等區，中南部則因基期較低未有行政區上榜。

居冠的北市大安區，目前每月租金3.5萬元，每月房貸支出為驚人的6.4萬元，租金僅有房貸支出的一半，而從兩者價差近3萬元來看，顯見想住北市蛋黃區，選擇租屋可能比買房更加划算。

591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯指出，觀察上榜區域，不難發現清一色為蛋黃區，以寸土寸金的台北市來看，即便不計入預售屋，各區除內湖、文山外，其餘大安、松山、中正、南港、信義目前成交總價都已站穩2千萬大關。

若以新青安房貸8成、40年期且無寬限期試算，每月房貸支出少說也要4至6萬元，是筆相當可觀的支出。反觀租金部分，由於負擔相對較小，若民眾暫時沒有計畫買房，以租代買相信能減輕不少居住成本。

新北市則有板橋、永和，兩區距北市僅一橋之隔，加上生活機能成熟，是不少北漂族首選，其中永和因開發較早素地有限，多為中古公寓、大樓華廈等產品，若比較其房貸及租金花費，購屋族每月需繳逾3萬元，租屋族僅花不到2萬元就能住在相同區域。

另外，雙北以外唯一上榜的新竹縣竹北市，該區近年房價飆漲，購屋族房貸每月逾4萬元，且因為區域內多新成屋出租，租金也追上台北市行情，相當驚人，不過雖然租金直逼3萬元，但相較房貸每月仍可省下1.4萬元，以負擔來看，租屋相對輕鬆許多。

林哲緯也強調，買或租並無絕對，有些人就偏好買房所帶來的安定感，因而積極進場看房；也有人喜愛租屋的自由自在，無論為何，最終結果都是端看自身財力高低及需求，毋須過度執著孰優孰劣。

資料來源／591實價登錄
資料來源／591實價登錄

房貸 租金 買房

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