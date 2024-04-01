長榮航空攜手金馬獎國際配樂大師何國杰 推出全新登機&降落音樂

為了持續帶給旅客最舒心的服務，長榮航空（2618）特別與金馬獎國際配樂大師何國杰老師再次攜手合作，以其獨特的創作風格，融合創新與傳統，全新編曲及創作登機及降落音樂，並分別於4月及7月上線。

何國杰老師的知名作品包括《賽德克巴萊》、《看見台灣》等，此次新版登機音樂除了改編目前長榮航空登機時受到旅客喜愛的經典曲目《Love is the answer》外，並加入兩首全新創作樂曲《By your side》與《Agape》，透過鋼琴、吉他、打擊樂器及弦樂器共奏，融合抒情、古典及輕爵士等多種曲風，何老師也親自指揮樂團及演奏鋼琴，演繹長榮航空如同溫暖羽翼般陪伴及呵護每位旅客，致力帶給旅客最舒適的飛行體驗，在空中共譜最動人的完美樂章。

每當提到客艙音樂時，很多旅客印象最深刻的莫過於長榮航空機上經典的台灣民謠組曲，不少網友也表示，搭飛機時聽到耳熟能詳的台灣民謠，都禁不住悄悄落淚，對異鄉遊子來說這是最撫慰人心的心靈雞湯，對外國旅客來說也是充滿台灣風情的美妙樂章。為了延續長榮航空機上播放台灣民謠的特色，此次新版降落音樂，何國杰老師也挑選深受旅客喜愛6首膾炙人口的台灣民謠《望春風》、《六月茉莉》、《四季紅》、《雨夜花》、《月夜愁》、《滿面春風》重新編曲，賦予懷舊經典的新生命。

長榮航空表示，為了忠實傳達台灣民謠的底蘊，此次重新編曲的降落音樂，也特別邀請對台灣民謠推廣不遺餘力的長榮交響樂團擔綱演出，此次該樂團共有26位樂手參與錄音，包括小提琴、中提琴、大提琴、中音長笛、雙簧管、低音管等，期能將台灣的音樂推上國際舞台，讓充滿情感的空中音樂饗宴為旅程帶來最美好的時刻。 為了忠實傳達台灣民謠的底蘊，此次重新編曲的長榮航空降落音樂，特別邀請對台灣民謠推廣不遺餘力的長榮交響樂團擔綱演出，共有26位樂手參與錄音。長榮航空提供 新版登機與降落音樂，象徵長榮航空如同溫暖羽翼般陪伴及呵護每位旅客，致力帶給旅客最舒適的飛行體驗，在空中共譜最動人的完美樂章。長榮航空

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