薰衣草森林號召全台新能源車主 開箱永續森林新體驗

綠色旅遊來放電！國內知名森林休閒園區連鎖品牌「薰衣草森林」29日宣布，將於4月13日起舉辦為期一個月的「永續森林20年．綠色旅遊來放電」活動，號召全台新能源車主共同參與，開箱永續森林新體驗。

凡舉活動期間內，駕駛新能源車、步行、騎腳踏車抵達薰衣草森林園區新社店、尖石店，即享「零碳森林數位券」以電子票券環保形式發放，限量6,000份，總值高達6,000元；駕駛傳統燃油車的車主，則可支付300元環保費用購買該券。

「零碳森林數位券」優惠內容涵蓋了熱銷產品買一送一優惠，像是入園門票、療癒系香草茶包、園區內600元內全品項主餐、清爽香草口味霜淇淋、野植手作植物上板DIY體驗等多重品項；此外，優惠商品包含薰衣草森林Select香氛品牌熱銷商品，超多驚喜優惠。

薰衣草森林從最初的山林咖啡廳，經由時間的堆疊及經驗積累，孕育出系列品牌；除了薰衣草森林休閒園區，還有戶外婚禮首選場地「心之芳庭」、連鎖民宿品牌「緩慢」、「尋路」及「漂鳥青年旅館」、客家菜特色餐廳「桐花村餐廳」、環境友善在地特色香氛選品電商「薰衣草森林Select」、療癒系旅遊「本質旅遊」等。

薰衣草森林旗下各自的品牌發展茁壯成一片森林，為旅人提供更多元幸福生活提案，成為台灣生活風格產業的先行者。在過去的23年裡，共有超過900萬名旅人見證薰衣草森林的成長。

2024年春天，薰衣草森林從場域、餐食到體驗服務，做了全面的提升及改造。將耕耘20餘年的花卉、香草、種植、生活、美學的經驗結合永續DNA，期待在淺山美學的森林中，旅人可以透過五感親近大自然，讓這片花園作為城市與戶外之間的「轉場」空間，暫別都市喧囂，跳脫原先生活的框架，真正從鄉村日常中感受生活美學的真諦。

為歡慶薰衣草森林嶄新樣貌，薰衣草森林4月13日號召旗下眾品牌，當日中午12點至傍晚5點，在台中新社薰衣草森林裡，擺設趣味市集快閃活動，現場好吃好玩又好逛。更別錯過的，還有森林中最重要的季節限定慶典：繡球花節、螢火蟲季等必賞美景，薰衣草森林也祭出眾多驚喜及優惠。

薰衣草森林創辦人林庭妃表示，追求永續，是薰衣草森林一直以來與大自然間的承諾，也是對旅客的承諾，創立20餘年，持續追求與大自然共存，總在各個環節中希望旅客被大自然療癒，全球追求的永續旅遊浪潮，其實從創立初期，就內化在薰衣草森林的DNA裡。

十餘年前，「心之芳庭」拿到亞洲第一張綠色婚禮證書，在2023年全品牌熱銷商品通過德國萊因TÜV國際碳中和認證，並在2024年初，集團旗下連鎖民宿品牌「緩慢」、特色客家菜餐廳「桐花村」，皆取得中央的綠色環保認證。 薰衣草森林優先選用天然、在地和陽光食材，減少食物運輸所產生的碳排放。薰衣草森林提供 薰衣草森林號召新能源車主參與「綠色旅遊來放電」活動，開箱永續森林新體驗。薰衣草森林提供

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