華新處分新加坡 IWM 20％股權 總交易金額約18.75億元
華新（1605）29日公告，董事會決議，處分新加坡 Innovation West MantewePte. Ltd. 20%股權，交易金額為5865.2萬美元（約新台幣18.75億元），此次處分後，華新還有20％新加坡 IWM 的股權。
華新在2022年時持資約8千萬美元，取得新加坡 IWM 公司40％股權，而 IWM 持有印尼煤礦開發公司 PT. Transcoal Minergy（TCM）45％股權，主要是為了確保關鍵原料來源、降低價格波動風險，穩定獲利。
華新表示，過去華新投資新加坡 IWM 公司，是當時煤礦價格波動大，為了確保關鍵原料來源、降低價格波動風險，但現階段煤礦價格已經趨於穩定，因此在風險控管的考量下，適當調整部分股權，後續待手續完成後，會認列在財報。
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