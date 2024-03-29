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華新處分新加坡 IWM 20％股權 總交易金額約18.75億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）29日公告，董事會決議，處分新加坡 Innovation West MantewePte. Ltd. 20%股權，交易金額為5865.2萬美元（約新台幣18.75億元），此次處分後，華新還有20％新加坡 IWM 的股權。

華新在2022年時持資約8千萬美元，取得新加坡 IWM 公司40％股權，而 IWM 持有印尼煤礦開發公司 PT. Transcoal Minergy（TCM）45％股權，主要是為了確保關鍵原料來源、降低價格波動風險，穩定獲利。

華新表示，過去華新投資新加坡 IWM 公司，是當時煤礦價格波動大，為了確保關鍵原料來源、降低價格波動風險，但現階段煤礦價格已經趨於穩定，因此在風險控管的考量下，適當調整部分股權，後續待手續完成後，會認列在財報。

新加坡 新台幣

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