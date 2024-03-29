東元集團會長黃茂雄現身 針對股東會改選變天一事釋出這回應
東元（1504）集團會長黃茂雄出席29日東元舉辦空調暨智慧生活事業群「2024年亞太區聯合新品發佈會」，對於市場傳出大股東已有共識由華新（1605）派任東元下任董事長，黃茂雄說，沒這回事，會全力支持現任董事長邱純枝續任，他強調，這次改選一定很順利。
針對長子黃育仁提出8席董事名單一事，黃茂雄指出，兒子的事情不要問我，去問他，水到渠成，他也愈來愈成熟了。
針對外界最關心的今年股東會改選一事，黃茂雄回應，改選一定很順利，東元公司業績也非常好、很穩定，我們在海外的經營也很順利。
黃茂雄表示，與寶佳機構創辦人林陳海及華新董事長焦佑倫，三個人溝通上一點都沒問題。
對於華新麗華將入主東元「取得經營權」的傳言，華新董事長焦佑倫日前表示，目前沒有時間精力，會支持現有團隊，華新仍聚焦本業。
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