基米GMP核酸多肽廠進入試產 多元策略衝刺業績

基米（4195）總經理江俊奇28日表示，該公司建置的GMP核酸及多肽廠，持續接獲國內外產學研客戶的小批次訂單，今年仍將一方面進行產線優化並完成建置安定性實驗室，一方面與策略夥伴共同開發新產品，進軍國際市場的目標不變。

江俊奇指出，基米提供的引子合成、與核酸合成服務在國內科研市場站穩領導地位，挾豐厚的技術能量，透過建置GMP廠升級轉型為IVD檢測探針與核酸藥物的原料供應，並提供核酸與多肽的CRDMO（委託研究開發暨製造服務），將營運觸角擴大延伸至臨床檢測與新藥領域。

基米目前核酸及多肽廠已取得ISO9001、GDP等品質認證，以及通過GMP廠硬體查核，取得藥商製造許可證，正展開兩項疫苗佐劑產品的製程開發，可少量供應，陸續接獲新藥客戶的臨床試驗與研究用訂單，同時也承接核酸藥的製程放大方法開發CRDMO案。

基米表示，今年將持續優化胜肽及短鏈核酸藥物的相關儀器設備、擴增佐劑產品組合，以及完成安定性實驗室的建置，強化自主開發與驗證的能力。此外，公司將同步加強與策略夥伴的合作，發揮GMP核酸廠的優勢效益，進一步提升市佔率。

基米除擴大核心技術的升級轉型外，也啟動營運的多元布局。新成立的儀器部門，率先取得賽默飛世爾（Thermo）的實驗室系列部分產品台灣區專屬銷售權，強化基米的代理產品組合。在精準醫療大趨勢下，將帶動精準醫療分子實驗室的建置需求，基米可協助建置相關的檢測設備與試劑服務，搭上國內實驗室儀器建置與相關耗材商機。

此外，因應國內次世代基因定序（NGS）將正式納入健保，公司加速布局相關檢測服務，目前提供衛福部食藥署（TFDA）LTDs列冊登錄項目的服務有脊髓性肌肉萎縮（SMA）及X染色體脆折症，同時也已提出包含癌症篩檢診斷、治療及預後，代謝遺傳與罕見基因檢測等5項LTDs申請案，計畫跨足NGS高階檢測市場。

江俊奇表示，去年因認列一次性投資評價損失，致使出現虧損，今年將採多元策略全力衝刺業績，在新產品與新客戶的挹注下，營運可望重回成長軌道。

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