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秋紅谷公園第一排 台中豪宅一哥推「新平衡建築」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新平衡建案的基地空拍。圖／業者提供
新平衡建案的基地空拍。圖／業者提供

台中豪宅一哥聯聚建設將推新作，基地位於秋紅谷公園第一排，隔壁就是聯聚另一旗艦作品聯聚瑞和大廈，已完工的瑞和大廈坪數為165至330坪，而新案坪數，則規劃為更具彈性的60坪，相鄰的兩案，以坪數做出主要區隔。

建案訴求「新平衡建築」，強調「自然與都會」、「建築與鄰里」、「生活與工作」之間和諧關係，外觀則為2棟51層樓的摩天住宅，挑戰中台灣最高住宅大樓，市場預估新案單價將突破百萬。

聯聚建設成立迄今滿30年，先前主力鎖定台中七期重劃區，打造長居十大豪宅榜單的「聯聚瑞和」、「聯聚信義」，中部最高豪辦「聯聚中雍」等14棟頂尖建築，每一棟都有獨特的風格與魅力。

近年聯聚建設往外拓展，並成立子品牌理仁建設、安理建設，聯聚建設仍以台中七期為主，理仁建設聚焦七期周圍區域，安理建設則朝七期以外發展。三個品牌，依環境、區域、市場需求，分別定位不同產品。

其中以七期為主的「聯聚建設」，規劃推出市政北七路至市政北六路間住宅大樓，坪數設定在60坪。理仁建設則首度進軍北區，鄰近文心中清捷運站的新案「理仁美感綠洲」，坪數則設定在45坪，三案加總全年推案合計逾500億元。

除豪宅外，聯聚近年也積極投入豪辦市場，位於新光、遠百兩大百貨之間的聯聚中雍大廈，已是台中最耀眼地標。

另外與國際建築大師隈研吾攜手，推出的新案「聯聚中維大廈」，據指出，目前銷售已超過原訂50%目標，為因應現在及未來上漲的成本，已經封盤，再視總成本、售價再銷售。

今年聯聚預計在市政北二路、朝富路口，推出第三棟頂級豪辦，據了解，此次將與義大利國寶級建築師合作，以義大利Pisa斜塔概念打造，基座較大，往上斜向延伸為外觀特色。依辦公大樓行情市場預估，聯聚的第三棟豪辦單價，將有望突破9字頭。

聯聚子品牌新案「理仁美感綠洲」，訴求理仁建設第一次跨入北區的代表作，新案基地近捷運文心中清站、曉明女中、文華高中、衛道中學等明星學校。將於今年第二季推出，個案地段佳，且承襲聯聚品牌力，市場推估單價將突破7字頭。

台中市 建案 秋紅谷 豪宅 遠百 重劃區

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