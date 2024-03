出席創業家任意通記者會 蔣萬安：Global Pass是產業發展第一支箭

台北市長蔣萬安28日出席「創業家任意通記者會」,他表示,台北市即刻開始在產業發展有兩顆非常重要的引擎:「創業家友善城市」及「人工智慧為導向的智慧城市」,而「創業家任意通 Start Up Global Pass」就是最重要的第一支箭,未來要讓台北的新創團隊走入世界,北市府要提供一個平臺給予支援及協助,作為新創團隊最有力的靠山及最強後盾。

蔣萬安首先宣布「創業家任意通 Start Up Global Pass」正式啟動、落地。他接著分享,台北市即刻開始在未來產業發展有兩顆非常重要的引擎,第一顆是「Built Taipei as a Founder Friendly City 創業家友善城市」。第二顆是「Built Taipei in AI Driven Smart City 以人工智慧為導向的智慧城市」。

他說,這兩顆引擎是未來台北市產業發展非常重要、關鍵的雙主軸,而 Global Pass 將是最重要的第一支箭,未來要讓台北所有想要拓展國際市場的新創團隊,走入世界,甚至到各主要城市去鏈接在地的資源、人脈、資金。

蔣萬安強調,這一次最重要有兩個目的:Outbound 及 Inbound。Outbound 要讓我們的新創團隊走入國際,去鏈接國際的資源、資金、人才。Inbound 要與各重要城市談合作,相關人才可以互相交流及媒合。他表示接下來也會持續跟更多城市談合作,希望觸角持續延伸,不只是亞洲,未來全世界,包括歐美都會積極來構建,希望能夠讓彼此的新創基地、空間可以共享,讓雙方彼此的新創團隊互惠、創造多贏。

他接著感謝所有的同仁、夥伴,以及共同合作跨出第一步的日本、菲律賓、各個主要城市合作夥伴的共同付出,讓今天這項計劃能夠順利的推動。他也特別感謝馬尼拉推薦在地最大的新創社群 TechShake 優秀的團隊,與我們新創團隊交流及媒合,以及福岡市在地最大的新創社群 Fukuoka Growth Next,未來他們也會推薦優秀的團隊來台北進駐,跟我們的團隊人才互相的學習,彼此成長。

蔣萬安最後表示,相信未來新創團隊都無可限量,他期許這些團隊能夠 think big,走入國際市場,而台北市政府就是扮演這關鍵重要的角色,提供一個平臺給予各方支援及協助,作為最有力的靠山以及最強的後盾。

商品推薦