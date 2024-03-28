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出席創業家任意通記者會 蔣萬安：Global Pass是產業發展第一支箭

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔣萬安今日宣布「創業家任意通 Start Up Global Pass」正式啓動、落地。北市府提供
蔣萬安今日宣布「創業家任意通 Start Up Global Pass」正式啓動、落地。北市府提供

台北市長蔣萬安28日出席「創業家任意通記者會」，他表示，台北市即刻開始在產業發展有兩顆非常重要的引擎：「創業家友善城市」及「人工智慧為導向的智慧城市」，而「創業家任意通 Start Up Global Pass」就是最重要的第一支箭，未來要讓台北的新創團隊走入世界，北市府要提供一個平臺給予支援及協助，作為新創團隊最有力的靠山及最強後盾。

蔣萬安首先宣布「創業家任意通 Start Up Global Pass」正式啟動、落地。他接著分享，台北市即刻開始在未來產業發展有兩顆非常重要的引擎，第一顆是「Built Taipei as a Founder Friendly City 創業家友善城市」。第二顆是「Built Taipei in AI Driven Smart City 以人工智慧為導向的智慧城市」。

他說，這兩顆引擎是未來台北市產業發展非常重要、關鍵的雙主軸，而 Global Pass 將是最重要的第一支箭，未來要讓台北所有想要拓展國際市場的新創團隊，走入世界，甚至到各主要城市去鏈接在地的資源、人脈、資金。

蔣萬安強調，這一次最重要有兩個目的：Outbound 及 Inbound。Outbound 要讓我們的新創團隊走入國際，去鏈接國際的資源、資金、人才。Inbound 要與各重要城市談合作，相關人才可以互相交流及媒合。他表示接下來也會持續跟更多城市談合作，希望觸角持續延伸，不只是亞洲，未來全世界，包括歐美都會積極來構建，希望能夠讓彼此的新創基地、空間可以共享，讓雙方彼此的新創團隊互惠、創造多贏。

他接著感謝所有的同仁、夥伴，以及共同合作跨出第一步的日本、菲律賓、各個主要城市合作夥伴的共同付出，讓今天這項計劃能夠順利的推動。他也特別感謝馬尼拉推薦在地最大的新創社群 TechShake 優秀的團隊，與我們新創團隊交流及媒合，以及福岡市在地最大的新創社群 Fukuoka Growth Next，未來他們也會推薦優秀的團隊來台北進駐，跟我們的團隊人才互相的學習，彼此成長。

蔣萬安最後表示，相信未來新創團隊都無可限量，他期許這些團隊能夠 think big，走入國際市場，而台北市政府就是扮演這關鍵重要的角色，提供一個平臺給予各方支援及協助，作為最有力的靠山以及最強的後盾。

創業 智慧城市 蔣萬安

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