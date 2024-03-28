誠品生活480助攻！台中七期百貨、商辦多箭齊發 房市再掀千億推案潮

近二年「冷靜」了一段時間的台中七期市政核心區，隨著「誠品生活480」開幕營運，台中商銀總部「台中之鑽」即將完工，加上商辦、百貨與旅館多箭齊發，房市再掀推案潮，初估總推案金額超過千億，熱度為近年之最。

「誠品生活480」開幕營運，為整個繁華的大七期增添人文氣息。此外，近期大七期地區更是商辦、百貨與旅館多箭齊發，台中商銀總部「台中之鑽」即將完工，將引進萬豪酒店旗下頂級JW Marriot酒店入駐，十分熱鬧。

而七期市政核心區域繼陸府、精銳、遠雄、興富發等案後，今年包含寶輝、寶璽、聯聚、雙橡園、麗晨等品牌建商，也都有大案將陸續推出，掀起近年最熱推案潮，一舉一動備受市場關注。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，隨著水湳經貿園區、14期等新興重劃區的崛起，七期市況冷靜了一段期間，不過如今高檔商辦與品牌百貨、飯店業種紛紛進駐，熱度與討論度再次攀升。

陳炳辰強調，台中買盤本就重視品牌力，七期與單元二的建商、社區、地段名聲響亮面面俱到，即便價格持續走高，好產品依然受富豪階級青睞，可謂推案低風險高報酬地帶。

寶輝建設第2季將在七期核心推出兩案，其中位於市政北二路、河南路口逾千坪角地的「寶輝101 theater south 」，除攜手國際團隊聯手打造，更禮聘日本大林組合作營建，主力坪數50、70坪，將規劃莊園級豪宅提供綠色景觀生活，並設有少見的室內溫水泳池俱樂部設施，也是寶輝睽違近十年再次於歌劇院推出國際級豪宅新作。

此外，「南七期公益路新案」也將延續寶輝國際團隊設計血統，基地位於名校惠文中小學第一排，三面臨路，黃金地段規劃純住宅經典之作，尚未公開先行動工，據傳已有逾600組客戶詢問預約。

被業界公認為豪宅鼻祖的寶璽建設，新案「寶璽天讚」延請設計晴空塔、東京巨蛋等知名地標的國際設計團隊NIKKEN SEKKEI操刀，基地正對七期別墅群首排，擁無限棟距視野，將打造新市政中心唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷120億元。

總銷量體最大的個案，則為預計下半年於秋紅谷公園正對面推出的「聯聚玉衡大廈」，預計規劃兩棟樓高51層的摩天豪宅大樓，將挑戰全台最高層純住宅大樓，總銷高達280億元，據悉每坪開價9字頭起，高樓層更有機會挑戰百萬大關。

雙橡園開發於市政路、龍富路整合了1,920坪基地，將推出總銷70億元的「雙橡園1920」，預計規劃一棟28樓全棟鋼骨純住宅，除了1,500坪大花園，還有雙橡園式酒店御邸規劃，打造「頂級私宅與奢華飯店的更優平衡點」，據了解，此案尚未推出，已逾500組客戶等待。

有「城心耕耘者」美譽的麗晨建設，預計第2季在台灣大道、朝富二街口推出「麗晨片片山閑」，延續麗晨品牌一貫特質，為七期帶入全新的生活思維，尚未公開，亦受品牌粉絲高度期待。

觀察已進場個案，以打造「生機建築」聞名的陸府建設，在市政綠核心推出預售新案「陸府續森」，享有低密度、高綠覆，且離塵不離城的優勢，目前個案均價已達每坪81.27萬元，當中更出現單價87.89萬元、總價1億元的成交，寫下單元二成交新紀錄。

深耕單元二的精銳建設，興建中的「精銳SKY ONE」為四面全街廓開發、基地正對1.5萬坪黎新公園，該案規劃錯層宜居大陽台及逾1,200坪私家花園，再次展現品牌大基地、大開發、大花園的建築理念，全案去年底開賣至今成交逾20戶，均價突破70萬元。

位於市政北七路的「遠雄琉蘊」2月起再成交7筆，均價接近8字頭，23樓總面積53.28坪以總價3,991萬元成交，扣除車位每坪單價84.9萬元，目前全案84筆成交，有20筆站上8字頭，最高單價87.3萬元。

陳炳辰表示，大七期市政核心地段推案連連，都顯地區不敗利多相得益彰，近期國聚、鉅陞也紛紛豪擲重金搶地，後市值得期待。 「誠品生活480」開幕營運，為整個繁華的大七期增添人文氣息。記者宋健生/攝影 大七期市政核心區房市推案一覽。資料來源：市調、業者提供 雙橡園開發在市政路、龍富路整合了1,920坪基地，將推出「雙橡園1920」。記者宋健生/攝影

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