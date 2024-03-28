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張國煒：分家非壞事 要童叟無欺

聯合報／ 記者朱漢崙何醒邦／台北報導
巴拿馬長榮國際（EIS）股東、星宇航空董事長張國煒強調，「這不是爭經營權，我也不是阻止你（指大哥張國華）賣，但要公開透明」。 報系資料照
巴拿馬長榮國際（EIS）股東、星宇航空董事長張國煒強調，「這不是爭經營權，我也不是阻止你（指大哥張國華）賣，但要公開透明」。 報系資料照

前年底已啟動兄弟分家的長榮集團，經營權之爭看似和平落幕，但近期硝煙再起。

被視為長榮集團海外金庫的巴拿馬長榮國際（EIS）接連處分資產，以約三百億的價格賣給長榮海運，長榮海運小股東日前控告張國華等董事涉嫌背信。星宇航空董事長、老四張國煒廿六日打破沉默，以EIS大股東身分親上火線抨擊，「大哥要分家不是壞事，可是要公平、透明，只希望過程童叟無欺，幾百億的事，竟連財報都不給看。」

張國煒強調，他贊成大哥張國華提分家，但希望能公平透明，他依舊會認分作自己的事業，分得的財產會再拿來挹注星宇發展，並沒打算去攪和長榮的經營權。

長榮海運表示，公司的任何投資，皆經獨立專家出具報告、審計委員及董事會依程序通過，絕無任何違法情事；依巴拿馬政府機關登記資訊，EIS董事長為張國華並無疑義。

長榮國際前年二月董監改選，由老二張國明、老三張國政及張國煒母親等泛弟弟派聯盟，奪得四席過半席次，並推姊夫鄭深池為董事長，取代原有長榮老臣柯麗卿。當時張國煒家會和大房弟弟派合作，其一是不讓柯麗卿續掌長榮國際，另一目標就是打開父親張榮發海外千億金庫EIS的神祕大門。

但同年九月在張國政靠攏大哥張國華後，導致弟弟派其他成員不滿，紛紛退出戰局、形同瓦解。張國華也提出兄弟鬩牆的解方，他認為最好的辦法就是解散EIS及長榮國際（EIC）兩間家族公司，兄弟取得各自的財產。

長榮四兄弟及張榮發各持有兩成股權的EIS前年底啟動分家後，迄今已賣數百億元資產。張國煒提出三點質疑，第一，EIS到底處分了多少資產；第二，關係人交易這麼複雜，長榮海運怎麼會去買EIS的資產；第三，EIS董事長鬧雙包，還在訴訟中，張國華在交易時應揭露相關風險。

「我的EIS股權加上老爸的有四成耶！大哥他們賣那麼多資產也沒通知我，股東會也不開，股利也不發，影響我權益甚大，是不是應該要弄清楚再來分？去函大哥他們好幾次也不理我，我什麼報表也看不到。」張國煒不滿地說。

張國煒質疑，EIS的董事長還有「鬧雙包」問題，因前年開股臨會選出張國明為代表人，且目前他的遺囑官司已二連勝，「遺囑有效，等於指定我為EIS的董事長」，但張國華又自稱是EIS的董事長，一切都還在訴訟中，EIS的代表人都還有爭議下，長榮海運和EIS交易，將有無效的風險，這損失該由誰負責？

張國煒說，再從EIS股東立場檢視，EIS要賣資產，至少也要開董事會、股東會，但這麼多年來，EIS從未開過任何一場股東會，遑論發股利，「連我這大股東，都沒看過一份EIS的財報，現在EIS不斷賣出資產，也不知賣出價是否合理？」

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