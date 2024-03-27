政大永慶房價指數上路 這區大樓4年漲91%

政大不動產研究中心和永慶房產集團27日推出「政大永慶房價指數」，指數顯示，自2020Q1至2024Q1的四年多來全台房價上揚趨勢明顯，漲幅高達46.1%。

細看七都的房價指數，除台北和新北漲幅較低，分別為27%和32%之外，其他桃園、新竹縣市、台中、台南和高雄的房價指數，在四年多來都有50%以上的漲幅。其中，漲幅最為劇烈的是新竹縣市，指數漲幅高達82%。

其中針對大樓產品的大樓房價指數，除台北和新北的大樓漲幅低於4成外，桃園、台中、台南、高雄的大樓漲幅在51%至66%之間，幅度驚人。其中新竹縣市的大樓產品在2020Q1至2023Q4間，更飆出91%的漲幅。

若比較同時期雙北地區的「大樓」和「公寓」產品的漲幅差異，新北大樓、公寓的房價漲幅皆高於台北。其中又以新北大樓漲幅達35.5%最高，新北公寓27.8%次之，台北大樓的漲幅22.8%則略高於台北公寓漲幅(22.4%)。

由政大社科院不動產研究中心和永慶房產集團編製的「政大永慶房價指數」，今天由政治大學社會科學學院院長楊婉瑩、政大不動產研究中心主任楊松齡、政大地政系助理教授江穎慧及永慶房產集團業務總經理葉凌棋共同見證發表。

政大社會科學學院院長楊婉瑩致詞時表示，居住正義是台灣社會長期高度關心的議題之一，政大與永慶自2020年開展公益產學合作後，一直以促進居住正義作為重點目標之一，政大永慶房價指數的推出，也是對社會安定貢獻心力。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，政府實價登錄對市場資訊透明化有具體改善，但因作業關係，公布時間會有約兩個月的延遲。擁有逾1,700店的永慶房產集團近四年經手的交易量平均一年達5.8萬件，累積超過23萬件，且成交後就登錄，更即時迅速。

他表示，永慶擁有的龐大且即時的第一手成交資訊，因此藉由政大不動產研究中心的專業研究能量，共同產製「政大永慶房價指數」，讓產官學界和民眾能掌握更即時的市場脈動。

負責編製房價指數的國立政治大學地政系助理教授暨政大不動產研究中心研究員江穎慧指出，政大永慶房價指數有三大特色，分別為即時性、創新性、及整合性。

江穎慧指出，永慶房產集團是全台店數最多的房仲集團，且成交資料遍及全台將永慶最新的交易資訊運用至指數模型之中，能夠編製出更即時的指數數據。

在創新性上，政大永慶房價指數能夠根據房市上不同的產品，例如大樓、公寓，編製特定的指數，也能夠一次統整編製全台、七都區域、細分的指數資訊，全面提供產官學界及消費者參考。

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